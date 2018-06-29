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CHP'li başkandan Bakan Soylu'ya asker fotoğraflı cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li başkandan Bakan Soylu'ya asker fotoğraflı cevap

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden askerlik fotoğrafını paylaşan Pekcanlı, "Ben bu vatan için gerekirse bir daha o dağlara çıkar askerlik yaparım. Ben şehidimi gördüğüm yerde hazır ola geçer duamı da ederim. Bunu da böyle bil" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerine CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde askerliğini yaptığını belirten Pekcanlı, askerlik süresince Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara katıldığını söyledi. Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında elinde tüfekle çekilen askerlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Pekcanlı, altına şunları yazdı:
"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne İl Başkanıyım. Askerliğimin altı aylık kısmını Kuzey Irak'ta, geride kalan kısmını da Silopi'de yaptım. İçişleri Bakanının valilere yolladığı talimata göre olası bir şehit cenazesine (Allah göstermesin) CHP il başkanı olarak katılmamızı engellemek için protokole alınmamamızı istemiş. Sayın Bakan; Ben bu vatan için gerekirse bir daha o dağlara çıkar askerlik yaparım. Ben şehidimi gördüğüm yerde hazır ola geçer, duamı da ederim. Bunu da böyle bil."

FOTOĞRAFLI

CHP'li başkandan Bakan Soylu'ya asker fotoğraflı cevapCHP'li başkandan Bakan Soylu'ya asker fotoğraflı cevap

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