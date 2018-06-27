CHP'li Bayır: Yeni küskünler yaratmak ne kadar doğru

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, alınan seçim sonuçlarının ardından parti içinde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, "9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken onu kenara itip, kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur?" dedi. Bayır, ittifakın yerel seçimlerde de yapılması gerektiğini savundu.

İzmir'de uzun yıllar il başkanlığı yaptıktan sonra üç dönemdir Meclise giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'den istifa edip bu partiye geçen 15 milletvekili arasında yer aldı. Seçimden önce partisine dönen Bayır, sonuçları analiz ederken HDP’nin oylarındaki artışın partinin çalışmasından değil, CHP'den giden emanet oylardan kaynaklandığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı bir algı vardı. ‘HDP baraja takılmalı’ diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı’ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP’ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP’nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1’di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP’ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık."