HABER

CHP'li Bekaroğlu: Akşener, tahmin ediyorum 'büyük ittifak'a razı olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerin seviyesinin düştüğünü belirterek, algı operasyonu yapıldığını savundu. Hükümetin 'İktidarda kalmazsak yok olacağız’ endişesi taşıdığını ileri süren CHP'li Bekaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Onlar gibi davranmayacağız. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlar bizim siyasi rakiplerimiz; biz fikirlerimizi anlatacağız, onlar da anlatsınlar, bölmesinler. Biz 'büyük ittifak'ta ısrar istiyoruz, 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak. Bu ittifak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu tuzağı bozacak. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu alacağız öncelikle" diye konuştu.

Rusya açıkladı! Türkiye'ye özel üretim başladıRusya açıkladı! Türkiye'ye özel üretim başladı
'Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi''Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi'
Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.