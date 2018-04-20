CHP’li Bingöl: “CHP’nin çıkaracağı aday mutlaka kazanacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’yi yeniden huzura kavuşturacak bir seçim olacağını belirterek, "CHP’nin çıkaracağı aday mutlaka kazanacak" dedi. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Bingöl, toplantıda OHAL’in oluşturduğu hak ihlallerinin derlendiği ve OHAL ile geçen 21 ayın bilançosunun yer aldığı raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dün bir seçim kararı alındığını söyleyen Bingöl, “Umut ediyoruz ki halkımız bu 16 yıllık ve daha sonraki OHAL uygulamalarıyla birlikte iyice pekişen hukuksuzluklara son verecek. Halkımız bu gidişe mutlaka dur diyecek. Biz alanlardayız, sokaklardayız. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten ağızlarından asla erken seçim olmayacak diyenlerin ’erken seçimi dillendirenler vatan hainidir’ söylemleri üzerine daha o söylemler kurulmadan bir baskın seçim kararı almak, bu aceleciliğin arkasında başka birtakım çok temel sorunların olduğunu da, bir kaygının olduğunu da açık bir şekilde gösteriyor. 24 Haziran seçimleri Türkiye’yi yeniden huzura kavuşturacak bir seçim olacaktır. 24 Haziran seçimi bu iktidarın sonu olacaktır ve 24 Haziran Türkiye’de CHP’nin başarılı çıkacağının, iktidar olacağının kesinlikle sonuçlanacağı bir seçim olacaktır” ifadelerini kullandı.

“CHP’nin çıkaracağı aday mutlaka kazanacak”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bingöl, aday belirlemeye ne zaman başlanacağı ve diğer siyasi partilerle ne zaman görüşmeye başlayacakları sorusuna, “Seçimlere hazırlanmak gibi bir sıkıntımız yok. Elbette adayımız olacak ve bir büyük iddiadan bahsediyorum. CHP’nin çıkaracağı aday mutlaka kazanacak. Bir büyük iddiayla söylüyorum. Halkın CHP’ye yönelimi, vatandaşların değişik araçlarla bize ulaşarak düşüncelerini çok net bir şekilde ifade etmeleri, hele hele bu vatandaşların geçmişte birçoğunun CHP’ye oy vermeyen ya da CHP’ye mesafeli vatandaşlardan olması kesinlikle bizim çıkaracağımız adayın mutlaka ve mutlaka cumhurbaşkanı olacağı bugünden sizinle paylaşacağım en temel konu olacaktır. O cumhurbaşkanı tarafsız bir cumhurbaşkanı olacaktır. O cumhurbaşkanı edeceği yeminin arkasında duracak olan cumhurbaşkanı olacaktır. O cumhurbaşkanı parlamenter demokratik sistemin yeniden işler hale gelmesi için çok açık düşünceye sahip olan ve bu şekilde davranan bir cumhurbaşkanı olacaktır” dedi.

Siyasi partilerle referandum sürecinde de görüşmelerin yapıldığını hatırlatan Bingöl, “Önümüzde bir seçim var. Daha önce de bir takım seçim güvenliğiyle ilgili partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılmıştı. Kısa bir zaman dilimi içerisinde randevular alınarak görüşmeler yapılacak” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile erken seçim tarihinin çakışmasıyla ilgili Bingöl, seçimlerin ikinci tura kalması halinde bir belirsizliğin daha yaşanacağını kaydetti. Bingöl, "Ola ki ikinci tura kalırsa peki yeniden o sınav tarihlerinde oynanacak mı? Ne olacak o çocukların hali?" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli’nin dün TSK içindeki 3 bin kişilik yapının KHK ile ihraç edileceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dün Milli Savunma Bakanı böyle bir rakam açıkladı. Ama hatırlarsınız birkaç gün önce bakanlar ard arda kendi bakanlıklarında Fetullahçıların temizlendiğini, artık bakanlıklarda hiçbir tehlikenin kalmadığını ifade etmişlerdi. AK Parti Sözcüsü de aynı paralelde bir açıklama yaptı ve AK Parti içinde de Fetullahçıların temizlendiğini, ayıklandığını ifade etti. Ama ne hikmetse FETÖ ile ilgili operasyonlar sonlanmıyor. Dün Milli Savunma Bakanının açıkladığı rakamda son derece ilginç bir rakam. Hala eğer TSK içerisinde bu sayıda Fetullahçı olmakla suçlanan personel varsa o zaman 21 aylık OHAL yasası uygulaması sırasında ne yapıldı, bu soruyu sormak lazım. 70 binin üzerinde Fetullahçının tutuklandığından da söz ediliyor. 70 bin kişi bu kurumlara, bakanlıklara nasıl yerleşti? Bu kadar büyük çapta sayı o bakanlıklara o resmi kurumlara nasıl bir anlayışla yerleştirildi. Yerleşenler belli. Bahsedilen 70 bin kişi.”