CHP'li Bingöl: Kurultayımızda bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir asla müsaade etmeyeceğiz

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, hafta sonu yapılacak olan CHP 36.Olağan Kurultayı ile ilgili hazırlıklara ve kurultaya ilişkin bilgi verdi. Bingöl, "Kurultayımızın çok sakin bir ortamda geçeceğini umut ediyorum. Genel başkanlığa aday adayları var çalışmalarını yürütülüyor yarın adaylar netleşecek. Kurultayımızın herhangi bir şekilde sağlıksız bir ortama sürüklenmesini isteyenler olabilir. Bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir. Ama buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Cumartesi-Pazar günleri Ankara Spor Salonu'nda toplanacak olan CHP 36.Olağan Kurultayı ile ilgili Kurultay Salonu'nda basın toplantısı yaparak hazırlıklara ve kurultaya ilişkin bilgi verdi.

"ENİS BERBEROĞLU İLE İLGİLİ BİR GİRİŞİMİZ OLACAK PARTİ MECLİSİMİZİN ONUR ÜYESİ OLARAK ÖNERİLECEK"

Bingöl, "Farklı, tarihi bir kurultay olacak. Örgütlerimizden İstanbul milletvekilimiz değerleri kardeşimiz Enis Berberoğlu ile ilgili bir talep geldi. Yarın Enis Berberoğlu'na özgürlük kampanyası başlatılıyor. İlk imzalar da bu alanda alınacak. İkincisi Enis Berberoğlu ile ilgili bir girişimiz olacak Parti Meclisimizin onur üyesi olarak önerilecek" dedi.