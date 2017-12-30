CHP'li Bingöl: Temel bakış açımız, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir. Parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir" sözlerini değerlendirdi. Bingöl, "Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için çok kıymetlidir ve bizim temel bakış açımız da bu doğrultuda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin olağan il kongresine katılmak için geldiği Kahramanmaraş'ta 2019'da Türkiye'de 3 önemli seçim yapılacağını söyledi. Bingöl, erken seçim olması durumunda CHP'nin siyasi kadrolarıyla seçime hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP olarak 94 yıllık bir partiyiz. Çok derin bir siyasi geçmişimiz, deneyimlerimiz, karolarımız var. O açıdan erken seçim olması bizim için hiçbir zaman sorun teşkil etmez. Hazırlıklı bir partiyiz. O nedenle ne zaman bir seçim olursa olsun büyük bir iddia ile o seçimlere katılacağız ve sonuçta da Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar bizi o seçimlerden bizi mutlaka başarılı çıkaracaktır."