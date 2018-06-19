CHP'li Bingöl'den seçim değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye tarihinin en eşitsiz, en adil olmayan seçimine gidiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bingöl, 24 Haziran seçimleri ve kampanya sürecini ilişkin yazılı açıklamasında, sürecin, iktidarın ideolojik ve baskı aygıtlarının tümünün kontrolüyle ilerlediğini belirterek, "Türkiye, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere OHAL koşulları altında, baskı ve antidemokratik uygulamaların her geçen gün artırılmasıyla gidiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye siyasi tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı adayı ve onunla ittifak yapan partinin genel başkanının, kendilerine oy vermeyen herkesi terörist olmakla suçladığını ileri süren Bingöl, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa bir cumhurbaşkanı devletin bütün imkanlarını, bütün aygıtlarını, kendisi için seferber ederek seçime gidiyor. Siyasi tarihimizde ilk defa bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde propaganda yapmak zorunda kalıyor. Türkiye tarihinin en eşitsiz, en adil olmayan seçimine gidiyoruz. Kendisine muhalif olan herkesi dışlayan ve ötekileştirenler, 16 yıllık iktidarları sürecinde olduğu gibi seçime gidilen bu günlerde de ulusal ve evrensel bütün yasalara ve insan haklarına aykırı şekilde hareket etmeye devam ediyorlar."