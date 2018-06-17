CHP'li Böke: Kılıçdaroğlu ile aramda sorun yok

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi (PM) Selin Sayek Böke, Ak Parti'nin Millet Kıraathanesi projesini eleştirerek, Türkiye'nin kıraathaneye değil kreşlere, daha iyi okullara, aktif yaşam merkezlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Böke, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında sorun olmadığını kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi (PM) Selin Sayek Böke, ikinci bölge ikinci sıradan yeniden aday olduğu kentte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Böke, Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu'nu eleştirdi. Varlık Fonu'nun mirasyedi aracı olarak kurulduğunu ve paralel hazine olduğunu ileri süren Böke, şunları söyledi:

"OHAL KHK'sı ile bir gece yarısı, Bakanlar Kurulu'na iktidar şu yetkiyi verdi. Bakanlar Kurulu, istediği kamu kurumunu, kamu kurumu olmaktan çıkarıp özel bir şirket olarak kurulan Varlık Fonu'na devredebilir. Başka bir KHK'da bir madde daha geçirildi ve denildi ki 'Bakanlar Kurulu, Hazine'nin kaynaklarına bir hortum bağlayacak. Doğrudan saray tarafından yönetilen varlık fonuna aktarabilir.' Yerli ve milli iseler, Halk Bankası'nın halkın olması gerekiyor. Ziraat Bankası'nın çiftçinin olması gerekiyor. PTT'nin bu ülkede iletişim sağlayan 81 milyonun olması gerekir. Oysa bu Bakanlar Kurulu kararının ardından, Halk Bankası artık varlık fonunun, özel bir şirketin. Ziraat Bankası artık varlık fonunun. PTT, artık bizim değil. Bu düzen yerli ve milli değil, paralel. Üstelik bu ülke paralelden çok çekmişken, bu iktidar tarafından bir kez daha paralel kurumların kurulduğu bir düzen. Yerli ve milli değil."

'ŞEKER FABRİKALARININ İHALELERİNİ İPTAL EDECEĞİZ'

Ak Parti'nin satma konusunda usta olduğunu ileri süren Selin Sayek Böke, seçimden galip çıkmaları halinde şeker fabrikalarının ihalelerini iptal edeceklerini söyledi. Böke, "Biz geçmişte haksız yere affedilmiş olan 1 milyon liranın üzerindeki vergileri toplayacağız ve bunun yerine bugün halkın ihtiyaç duyduğu işleri yapıp, asgari ücrete kadar gelir vergisi almayacağız. Yeniden bu halkın kaynaklarını, kendisinin alınteri ile kazandığı vergileri, dönüp halk için kullanacağız. Alınteri ile kurduğu fabrikaları yeniden bu halkın yapacağız. Türkiye'nin kaynağı var. Mesele bu kaynağı Türkiye için mi kullanacağız yoksa bu kaynağı AKP İktidarının devamı için, rantçı bir biçimde mi kullanağız? Ben halkın doğru kararı vereceğine dair şüphe duymuyorum."

'BAZI İTTİFAKLARDA SIKINTI VAR'

CHP'li Böke, sahada yaptıkları seçim çalışmalarına dair de değerlendirmelerde bulundu. En kuvvetli anketlerin sahada olduğunu söyleyen Böke, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim aynı dinamiği görüyoruz. Bugün herkes 'Biz parlamenter demokrasiye sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz emek hakkımıza sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapağız, en önemlisi de bir arada yaşam kültürümüze sahip çıkmak için bugünden el ele verdik' diyor milyonlar. Sahada bu çok açık görünüyor, Türkiye'de değişim başlamış. Soru şu; toplumda var olan bu ittifak ve değişime siyaset öncülük yaparak bir Türkiye gerçeğine dönüştürecek mi? Ben bunun yanıtının 'evet' olduğuna dair hiç tereddüt duymuyorum" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN TOPLUMSAL İTTİFAK'

Böke, Millet İttifakı'nda sorun var mı sorusuna, Cumhur İttifakı'nda çatırdama gördüklerini belirterek, "Millet İttifakı'nda bir sorun yok, çünkü toplumda zaten önemli olan yaşamsal değerler etrafında bir ittifak kuruldu. Bu yeni de değil. 'Hayır' referandumunda demokrasi değeri etrafında bir ittifak kurulmuştu. Toplum nezdinde. Adalet yürüyüşünde 'adalet' değeri etrafında bir toplumsal ittifak kurulmuştu. Bugün de görüyoruz ki birlikte yaşama kültürü, barış, barışıp üreten, ürettiğini hakça paylaşan bir düzen için talep etrafında milyonlar bir araya geldi. Millet İttifakı da bu değeri yansıtıyor. Ama önemli olan toplumda var olan ittifak" yanıtını verdi.

'KILIÇDAROĞLU İLE SORUN YOK'

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, parti kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarının açık olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak da "Yok, hiç yok. Süper, hiç yok" diye konuştu.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNİ ELEŞTİRDİ

Böke, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Diyarbakır mitingi hakkında istihbarat aldım. Mitinge katılanların tamamına yakını HDP'li" sözlerini hatırlatarak, istihbarat birimlerini eleştirdi. Böke, "İstihbarat örgütlerinin ülkede güvenliği sağlamayı dert edinmesi, miting alanlarını hangi siyasi partilerin veya hangi vatandaşların doldurduğuna göz dikmemiş olmaları gerekir" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN PROJELERİNİ ELEŞTİRDİ

Ak Parti'nin projelerini de eleştiren Böke, Türkiye'nin kıraathaneye değil kreşlere, daha iyi okullara, aktif yaşam merkezlerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"AKP'nin genel başkanı bugün Türkiye'nin dört bir köşesine kıraathane kurmayı vaad ediyor. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı olan şey kreşler, daha iyi okullar, aktif yaşam merkezleri. Bizim bugün kıraathanelerde ortaya çıkan AKP anlayışını çok somut olarak maddelememiz mümkün. Çalışan değil, işsiz olduğu için kafelerde vakit öldüren insanlarla bir gelecek hayal ediyor. Teknolojiyi üretim merkezlerine taşımayı dert edinmiş değil, kırathanelerde propaganda yapan medyayı izleme aracı olarak kullanmayı vaad ediyor. Vatandaşına, kendi aşını, ekmeğini kazanabileceği bir gelecek yerine, kıraathanelerde kek ve simit yiyeceği bir gelecek vaad ediyor."

'SANDIK BAŞINI TERK ETMEYİN'

Seçmene sandık konusunda hem uyarıda, hem de çağrıda bulunan Böke, "Herkes sandığa gelsin, herkes mutlaka oyunu kullansın ve herkes o sandık başında oyunun sayıldığını garanti edecek şekilde demokratik haklarını kullanarak o sandıkları asla terk etmesin. Biz, bize düşeni yapacağız ama biliyoruz ki her birimiz, her biriniz bunun içerisinde yoksanız Türkiye'de demokrasiyi kurmak mümkün değil. Sandığa gelin hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

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