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CHP'li Böke: Yüzde 10,8 işsizlik oranı OHAL'den kaynaklanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ''Türkiye bugün yüzde 10.8 işsizlik oranıyla karşı karşıyayasa yani her 10 kişiden bir tanesi iş arıyor ve bulamıyorsa eğer bu ülkede toplumun iş bulanlarının 3'te 1'i her 3 çalışanından biri güvencesiz kayıt dışı çalışıyorsa bunun OHAL'den kaynaklı olduğunu her yerde haykırmamız gerekiyor'' dedi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ''Türkiye bugün yüzde 10.8 işsizlik oranıyla karşı karşıyayasa yani her 10 kişiden bir tanesi iş arıyor ve bulamıyorsa eğer bu ülkede toplumun iş bulanlarının 3'te 1'i her 3 çalışanından biri güvencesiz kayıt dışı çalışıyorsa bunun OHAL'den kaynaklı olduğunu her yerde haykırmamız gerekiyor'' dedi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Karabük'e gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Böke,''Bugün 21 ay önce başlatılmış bir sivil darbenin aracı olarak kullanılıyor olan OHAL'e itiraz ediyoruz. Ve itirazımızın sadece OHAL'in kalkmasına dönük olmadığı gerçeğide bu itirazı yapmak zorundayız. Çünkü bugün OHAL kalksa, OHAL'in kendisinin kalkmış olacağı bir düzende değiliz. OHAL, bir rejim inşaasının aracı olarak kullanılıyor. Onun içinde mücadelemiz OHAL rejimini ortadan kaldırma mücadelesi olmak zorunda. Cumhuriyete karşı bir rejim inşaa ediliyor. Ve OHAL bu rejim inşaasının sadece araçlarından bir tanesi. Nasıl ki kendi iktidarları uğruna başka topraklara savaşa gitmeyi gözü almışlarsa nasıl ki başka topraklarda füzeler yağarken hemen emperyal güçlerin arkasına hizalanmışlarsa nasıl ki bugün vatandaş enflasyonun altında, düşük asgari ücretin altında güvencesiz çalışma koşullarıyla ezilirken bunu görmezden gelip süper teşvik paketleri açıklamayı kendilerine hak görüyorlarsa OHAL'de işte aynı bunlar gibi bu rejimin inşaasının bir ayağı bir parçası sadece." dedi. OHAL rejiminin bitmesi talebiyle sokaklarda olduklarını söyleyen Böke konuşmasını şöyle sürdürdü: " Onun için unutmamalıyız ki biz bugün sadece OHAL'in kalkması talebiyle sokaklarda değiliz, biz OHAL rejiminin bitmesi talebiyle sokaklardayız ve bu eylemimiz, eylemlerimiz ve talebimiz sadece bugünle sınırlı değil, bugünden o demokrasiyi kurana kadar her an bu mücadeleyi vereceğiz ve ve vermek zorundayız. '' Bugün açıklanan işsizlik oranına değinen Böke şöyle devam etti: ''Türkiye bugün yüzde 10.8 işsizlik oranıyla karşı karşıyaysa yani her 10 kişiden bir tanesi iş arıyor ve bulamıyorsa eğer bu ülkede toplumun iş bulanlarının 3'te 1'i her 3 çalışanından biri güvencesiz kayıt dışı çalışıyorsa bunun OHAL'den kaynaklı olduğunu her yerde haykırmamız gerekiyor. Çünkü bugün OHAL'i kullanarak saray rejimi doğrudan emeği yok sayan, güvencesizleştiren, taşerona sürekli vaat veren ama güvenlik soruşturmaları adı altında bir ihraç süreci başlatan emek karşıtı bir rejimin ta kendisidir. Eğer biz bu ülkede güvenceli çalışmak istiyorsak, taşeronla değil hakkıyla çalışılan bir düzen istiyorsak, bu ülkede işsizlik bitsin istiyorsak o zaman hep beraber OHAL'e 'hayır' demeliyiz ve hep beraber demokrasiye sahip çıkmalıyız.''

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