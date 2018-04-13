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CHP'li Budak: Tek adam rejimine karşıyız diyenlerle bir arada olacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialar için, ''HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden, demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialar için, ''HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden, demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi, alıp da burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle bir arada olacağız" dedi. Konya'da CHP'nin belediye başkanları toplantısına katılan Çetin Osman Budak, 2019 yılı seçimlerinde CHP'nin HDP ile ittifak yapacağı iddialarını değerlendirdi. Bu iddiaları Ak Partililerin dile getirdiğini ifade eden Budak, şunları söyledi: ''Bunu Ak Parti söylüyor, Ak Parti'nin genel başkanı da söylüyor, Ak Parti'nin uzantıları da söylüyor. Biz ittifakı şöyle görüyoruz: İttifakla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gittik, ittifakı ayırdık. İttifaka biz, ilkeler ittifakı diyoruz. 'Demokrasiden yana mısınız, tek adam yönetiminden yana mısınız'; soru budur? Demokrasiden yana olan görüşlerle, ilkeler bazında biz ittifak yaparız. Üstüne basa basa söylüyorum: İlkeler bazında ittifak yaparız. Şu anda ülkede demokrasi isteyenlerin oranı yüzde 60. Bu aslında daha fazla, bunu anlatmaya devam ediyoruz. Seçilmiş siyasi partiler eğer demokrasinin yanında hareket ediyorsa, ilkeleri demokrasi ilkeleridir. Demokrasi ile aynı şekilde yol yürüyecek bütün demokrasi güçlerinin tamamıyla, biz yüksek sesle demokrasi istiyoruz demeye devam edeceğiz." 'TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ DİYENLERLE' Demokrasi istediklerini belirten Budak, ''Bütün kesimlerle HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi alıp da, burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. İttifak noktasında ilkeler bellidir. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle, bir arada olacağız. Kürt kardeşlerimizin de, Türk kardeşlerimizin de sorunları var. Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük sorunları var. Netice itibarıyla net olarak söylenmesi gereken şudur: Biz demokrasi istiyoruz; demokrasi yoksa aş yok, iş yok, açlık var. O yüzden demokrasi güçlerinin bir araya gelip bu adil olmayan düzene başkaldırması gerekiyor. Hepsi bu" diye konuştu.

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