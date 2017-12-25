CHP'li Budak: Terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için hareket eden sivillerle ilgili düzenlemenin yer aldığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121'inci maddesini eleştirdi. Budak, "Bu ülkemizde çok büyük tehditlerin olabileceğini gösterir. Terör tanımı muğlaktır. Hele bugün yaşadığımız noktada terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir. Böyle bir şey olmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Manavgat'ta partisinin ilçe başkanlığını ziyaret edip, partililerle toplantı yaptı. Ziyarette konuşan Budak, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ların kabul edilemez olduğunu belirterek, Ankara'da CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) konuyu değerlendirmek üzere olağanüstü toplantıda olduğunu söyledi.

'TERÖRÜ HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YORUMLAYABİLİR'

Hiçbir devletin kendi tekelinde olan güvenlik ve halkın güvenliği konusundaki yetkisini hiç kimseye devredemeyeceğini vurgulayan Çetin Osman Budak, KHK'nın 121'inci maddesiyle devletin yetkisinin sıradan insanlara devredildiğini savundu. Budak, "Bu ülkemizde çok büyük tehditlerin olabileceğini gösterir. Terör tanımı muğlaktır. Hele bugün yaşadığımız noktada terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir. Ben, 'Gözünün üstünde kaşın var, sen teröristsin' deyip, çekip silahı, kendi güvenliğim için ya da toplumun güvenliği için birini vurduğum zaman ve terör suçlaması yaptığım zaman bundan ceza doğmayacak. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.