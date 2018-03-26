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CHP'li Budak: Varlık Fonu'nun tasfiye edilmesi yoluna gidilecek mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye Varlık Fonu'nun ülke ekonosine katkı sağlamadığını belirterek Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'a "Varlık Fonu'nun yeni yöneticilerle de sonuç alamayacağı tespitleri karşısında, 'denetimsiz ikinci Hazine' olarak kurgulanan Türkiye Varlık Fonu'nun tasfiye edilmesi yoluna gidilecek midir?" diye sordu.  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ağustos 2016’da büyük hedeflerle kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), 18 ayın sonunda geldiği aşamayı Meclis gündemine taşıdı.

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye Varlık Fonu'nun ülke ekonosine katkı sağlamadığını belirterek Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'a "Varlık Fonu'nun yeni yöneticilerle de sonuç alamayacağı tespitleri karşısında, 'denetimsiz ikinci Hazine' olarak kurgulanan Türkiye Varlık Fonu'nun tasfiye edilmesi yoluna gidilecek midir?" diye sordu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ağustos 2016’da büyük hedeflerle kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), 18 ayın sonunda geldiği aşamayı Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fonu yeniden yapılandırma planını eleştirdi. Budak, Erdoğan’ın “Varlık Fonu’ndan başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz" sözlerini anımsatarak bunun başarısızlığın itirafı olduğunu iddia etti.
Aktif büyüklüğü 160 milyar dolara ulaşan Varlık Fonu’nun yönetim değişiklikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamasının mümkün olmadığını, kamu zararının daha fazla büyümesi beklenmeden derhal tasfiye edilmesini savunan Çetin Osman Budak, Başbakan’dan şu sorulara yanıt istedi:
“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’nin yönetim giderleri için (taşınmaz ve makam aracı alımı-kiralanması, tefriş, personel vb.) 1.5 yıllık dönemde yapılan harcamanın tutarı nedir? Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler ne kadardır? TVF’nin 10 Nisan 2017’de Başbakanlığa sunulan stratejik planı yaklaşık bir yıllık dönemde neden onaylanmamıştır? Plan yetersiz mi bulunmuştur? Yenisinin hazırlanması istenmiş midir? Oluşturulacak yeni yönetim yeni plan mı hazırlayacaktır?
TVF’nin ilk yönetim kurulu üyelerini kim belirlemiştir? Başlangıçta ‘küresel finans piyasalarını bilen, ismine itibar edilen bir ekip’ neden kurulmamıştır? Saray danışmanlarının Varlık Fonu’ndaki varlıkları sürecek midir? Yaklaşık 1.5 yıllık sürede TVF’de oluşan kamu zararı sorumlularına rücu edilecek midir? Başarısız yönetim kurulu üyeleri bir tazminat ödeyecek midir? TVF, 1.5 yıllık dönemde dış kaynak sağlama, varlıkların değerini arttırma, stratejik yatırımlara iştirak etme gibi alanlarda hangi girişimlerde bulunmuş, ne sonuç alınmıştır? Faaliyetler dolasıyla bugüne kadar sağlanan gelir ne kadardır? Varlık Fonu’nun yeni yöneticilerle de sonuç alamayacağı tespitleri karşısında, ‘denetimsiz ikinci Hazine’ olarak kurgulanan TVF’nin tasfiye edilmesi yoluna gidilecek midir?"

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