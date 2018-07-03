CHP'li Budak'tan 5 partilinin tutuklanmasına tepki: Tamamen siyasi

Antalya'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy çuvallarının adliyeye getirilişinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişi, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamalarıyla dün gece adliyeye sevk edildi. Savcılık, 10 kişiden 9'unu tutuklama, 1'ini ise adli kontrol şartının uygulanması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkarılanlardan R.G., H.Ç., Y.Y., G.S. ve G.Ç. adli kontrolle serbest kalırken, T.B.P., M.Ş., B.Ç., V.Y. ile S.U. ise tutuklandı. Adliye dışında beraat kararı bekleyen aileler, çocuklarının tutuklandığı haberini alınca şok yaşadı. Tutuklu yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, adliye önüne ambulans çağrılarak müdahale edildi.

BUDAK: KARŞILIKLI ATIŞMA VAR

Mahkemenin tutuklama kararı sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 24 Haziran gecesi yaşanan olayların, ortamın gergin olması nedeniyle iki grup arasında karşılıklı atışmadan kaynaklandığını söyledi. Budak, “24 Haziran akşamı oy pusulalarını getiren sandık görevlisi arkadaşlar ve diğer partilerin görevlileri burada görevlerini yerine getiriyor. İlerleyen saatlerde karşı taraftan gelen birtakım saldırılar ve sözlü sataşmalara bizim partimizin gençleri cevap veriyor. Ortamın gergin olması nedeniyle burada karşılıklı bir atışma söz konusu. Herkes kendi oyuna sahip çıkmak üzere buradaydı ve iki grubun gerginlik nedeniyle birbirine attıkları sloganlar var" dedi.

'TAMAMEN SİYASİ KARAR'

Siyasi bir kararla karşı karşıya olduklarını öne süren Çetin Osman Budak, “Cumhuriyet Halk Partili gençleri kamera görüntüleriyle 3 gün sonra gözaltına aldılar. Gözaltında bulundukları süreçte de bizler, bunun yanlış olduğunu ve bu gençlerin attığı sloganların bir hakaret içeremeyeceğini ya da bu görüntülerle böyle bir sonuca varılamayacağını sürekli dile getirdik. Cumhuriyet Başsavcısı'yla, savcıyla hem bizler hem de avukatlarımız görüştü. Sabah dokuzdan beri çocukların hakim karşısına çıkarılmasını bekliyoruz ve biraz önce hakim karşısına çıktılar. Ve burada son derece adaletsiz, tamamen siyasi kararla karşı karşıyayız" diye konuştu.