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CHP'li Çakırözer'den basın çalışanları için filli hizmet zammı teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

CHP'li Çakırözer'den basın çalışanları için filli hizmet zammı teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın sektörü çalışanlarının yılda 90 gün yıpranma payı almasına ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Çakırözer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifinin gerekçesinde, basın sektöründe çalışanların yıpranma payının, 1 Ekim 2008 tarihinden önce yılda 90 gün olduğunu anımsattı.

2008 yılında bu hakkın kaldırıldığını, 2013 yılında da yapılan düzenlemeyle yılda 45 gün olarak uygulanmaya başlandığını belirten Çakırözer, "Zor koşullarda çalışan basın emekçilerine kanunla verilen bir hakkın önce kaldırılması, daha sonra da daraltılması, bu sektörde çalışan emekçilerimizin mağduriyetine neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Çakırözer, kanun teklifiyle, bu mağduriyetin giderilmesini amaçladığını, basın sektöründe çalışan emekçilerin yıpranma payının 2008 öncesi koşullara döndürülmesini hedeflediğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Basın Mensupları Utku Çakırözer Yıpranma payı

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