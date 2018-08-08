CHP'li Çakırözer'den basın çalışanları için filli hizmet zammı teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın sektörü çalışanlarının yılda 90 gün yıpranma payı almasına ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
Çakırözer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifinin gerekçesinde, basın sektöründe çalışanların yıpranma payının, 1 Ekim 2008 tarihinden önce yılda 90 gün olduğunu anımsattı.
2008 yılında bu hakkın kaldırıldığını, 2013 yılında da yapılan düzenlemeyle yılda 45 gün olarak uygulanmaya başlandığını belirten Çakırözer, "Zor koşullarda çalışan basın emekçilerine kanunla verilen bir hakkın önce kaldırılması, daha sonra da daraltılması, bu sektörde çalışan emekçilerimizin mağduriyetine neden olmaktadır." ifadesini kullandı.
Çakırözer, kanun teklifiyle, bu mağduriyetin giderilmesini amaçladığını, basın sektöründe çalışan emekçilerin yıpranma payının 2008 öncesi koşullara döndürülmesini hedeflediğini anlattı.
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum