CHP'li Cankurtaran: Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desekleyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Öney, "Ülkücüler 'Devletin başına devlet gelecek' dedikçe, Bahçeli de çıkıp dedi ki 'Hayır devletin başına Erdoğan gelecek.' Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partilerinin Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Spor Kurulu toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı öncesi partisinin Van İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cankurtaran, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Lideri Bahçeli'yi eleştiren Cankurtaran, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Sayın Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanının arkasındayız' dedi. Hepimizi senelerce biliriz ki, hatta bunu Ülkücüler marş bile yaptı, 'Devletin başına devlet gelecek' diyorlardı. Ülkücüler devletin başına devlet gelecek dedikçe, Bahçeli'de çıkıp dedi ki 'Hayır devletin başına Erdoğan gelecek'. Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor. Hem de senelerdir aleyhinde konuştuğu Erdoğan'a sınırsız bağlılığını ifade etmiş oluyor. Bu bana 1402 yılındaki Ankara Savaşı'nı hatırlattı. Savaşın ortasında Timur'un saflarına geçen Anadolu beyliklerini kimse unutmasın. Tam da onu hatırlatıyor."