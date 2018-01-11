CHP'li Cankurtaran: Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desekleyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Öney, "Ülkücüler 'Devletin başına devlet gelecek' dedikçe, Bahçeli de çıkıp dedi ki 'Hayır devletin başına Erdoğan gelecek.' Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partilerinin Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Spor Kurulu toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı öncesi partisinin Van İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cankurtaran, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Lideri Bahçeli'yi eleştiren Cankurtaran, ŞÖYLE KONUŞTU:"Sayın Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanının arkasındayız' dedi. Hepimizi senelerce biliriz ki, hatta bunu Ülkücüler marş bile yaptı, 'Devletin başına devlet gelecek' diyorlardı. Ülkücüler devletin başına devlet gelecek dedikçe, Bahçeli'de çıkıp dedi ki 'Hayır devletin başına Erdoğan gelecek'. Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. Bahçeli bu tavrıyla partisini bitirmiş oluyor. Hem de senelerdir aleyhinde konuştuğu Erdoğan'a sınırsız bağlılığını ifade etmiş oluyor. Bu bana 1402 yılındaki Ankara Savaşı'nı hatırlattı. Savaşın ortasında Timur'un saflarına geçen Anadolu beyliklerini kimse unutmasın. Tam da onu hatırlatıyor.""SON 23 AYDA 2 MİLYON 300 BİN SİVİL SİLAH RUHSATI ALMIŞ"Türkiye'de bireysel silahlanmanın artığını da belirten Cankurtaran, bu artışın sorumlusunun da Ak Parti olduğunu ileri sürdü. Cankurtaran, şunları söyledi:"Dikkatimi çeken bir diğer konu da 696 sayılı KHK. 'Bu ne yapar?' diye baktığımızda, bu ülkede silahlanma çılgınlığını patlatır. Bir açıklama yapıldı. Denildi ki 'Terör olaylarının bastırılmasında yardımcı olan sivil arkadaşlar yargıdan muaf olacak.' Bu konuda kamuoyundan çok fazla tepki geldi. Sonra denildi ki; 'Bu sadece 15 Temmuz terör olaylarının bastırılmasında geçerli olacak.' Kanuna bakıyoruz; böyle bir sınırlama yok, sadece söylemde böyle bir şey var. Bu hükümete göre, Gezi olayları terör olayı, referandumda 'Hayır' bile demek terör, hatta ve hatta kendilerini eleştirenler bile terör hareketi içinde. Bu işin sonu çok kötü gidecek şekilde sonuçlanır. Art niyetli insanların elinde bu kanun çok kötü kullanılır. Türkiye'de son 23 ayda 2 milyon 300 bin sivil tüfek ve tabanca ruhsatı almış. Daha önce silah kelimesini ağzına almayanların şimdi silahlanma ihtiyacı olduklarını söylüyorlar. Neden; ülkede huzur kalmadı. Ülkede insanların hukuka, kolluk gücüne demek ki güvenleri kalmadı. İnsanların bunları düşünmesinin tek sebebi AKP'dir. 696 sayılı kanun da bunun tuzu ve biberi."EKONOMİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİAk Partinin ekonomi politikalarını da eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, şunları kaydetti:"AKP ülkede öyle bir baskı yapıyor ki öyle eşitsiz hukuksuz bir ortam var ki kiminin sesini parayla kesiyor, kiminin sesini baskıyla.Yoksulun sesini din, vatan, millet söylemleriyle kesiyor. Sokaktaki vatandaş da bunun farkında. Bir de deniliyor ki; asgari ücret 1600 olduğunda, beğenilmediğinde, 'Elinize yüzünüze dursun' deniliyor. Asıl ülkeyi soyanların eline yüzüne dursun, asıl milletin cebinden alıp kendi cebine koyanların eline yüzüne dursun."