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CHP'li Çetin Osman Budak: Savaş durumunda benim çocuğumda olsa gidip çatışmalı (1)

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP MilletvekiliÇetin Osman Budak, olası Afrin operasyonuna ilişkin İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşenir'in Afrin'e operasyon yapılması durumunda siyasilerin bedelli askerlik yapan çocuklarının da harekatta yer alması talebine ilişkin " Savaş çığırtkanlığını da bir yana bırakmak gerekiyor ama eğer bir savaş olacaksa da bu ülkenin asli unsuru 80 milyon vatandaşı, genç evlatlarıbu benim çocuğum da olsa orada gidip çatışmalı. Benim çocuğum da dahi olsa eğer bir savaş durumunda dahi ülkesini savunmalı" dedi.CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında OHAL'in tekrar uzatılacakolmasını eleştirdi. Budak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "AK Parti'de, MHP'de, CHP'de ve İYİ Parti'de hangi siyasi çocuğuna paralı askerlik yaptırmışsa, 40 yaşını geçmemiş çocuklarının tamamının askere alınmasını ve Afrin harekatında başrolde olmasını talep ediyorum." sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bugün özellikle şunu ifade etmek lazım. Savaş çığlıklarıyla ülkeler yönetilmemeli, İç politikaya dönük dış politika malzeme edilmemeli. Ve diplomasi yolları asla terk edilmemeli. Yani Atatürk'ün dediği 'eğer savaş zaruretdeğilse cinayettir' lafını hatırlatmak isterim. Yurtta barış, dünyada barış tezini de ülkeyi yönetenler dikkate almalı. Bunun dışında eğer Meral Hanımın söylediğine de bir cevap verecek olursak şunu söylemek lazım: Savaş çığırtkanlığını da bir yana bırakmak gerekiyor ama eğer bir savaş olacaksa da bu ülkenin asli unsuru 80 milyon vatandaşı, genç evlatlarıbu benim çocuğum da olsa orada gidip çatışmalı. Benim çocuğum da dahi olsa eer bir savaş durumunda dahi ülkesini savunmalı."

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