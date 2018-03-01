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CHP’li Çiçek: "Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz" dedi.CHP’li Çiçek, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz" dedi.
CHP’li Çiçek, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin Çiçek, "Müslüm’ün yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere terörle mücadeleye olumlu katkı sağlar. İktidarın, başladığı bu takibi devam ettirmeye ve 1999’daki devlet tecrübesini kullanmaya davet ediyoruz. Aksi halde bu konuda samimi olmadıklarını bütün millet görecektir" ifadelerini kullandı.
Çiçek, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise "Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti’de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Mecliste imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz. Tabi bu konuda da Saadet Partisi’nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. Tabi biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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