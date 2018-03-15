Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Esas itibarıyla partilerin güçlenmesi açısından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Mecliste toplumun bütün kesimlerinin temsil edilmesi önemli" dedşç
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Çiçek, Yunanistan’ın Ege adalarındaki tutumunun Türkiye’yi rahatsız ettiğini belirterek, "Sayın Bakanımız bu konuda ’hiçbir hak kaybına müsaade etmeyeceğiz’ diyor. Son dönemde kararlı adımlar görüyoruz. Deniz Kuvvetlerinin Ege’ye yoğunlaşmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Çiçek, siyasi partilerin ittifak yapmasına ilişkin, "Esas itibarıyla partilerin güçlenmesi açısından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Mecliste toplumun bütün kesimlerinin temsil edilmesi önemli. Kesin çözüm barajın düşürülmesiydi, ancak iktidar ve MHP buna yanaşmadı, işi zora soktu. O açıdan özellikle sahada İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifak görüşmelerini önemsiyoruz ve Türkiye’de siyasetin normalleşmesi açısından da bu görüşmeleri takip ediyoruz, önemli görüyoruz" dedi.
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