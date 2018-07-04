CHP'li delegelerden kurultay çağrısı

BATMAN (AA)- Batman'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay delegesi 8 kişi, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
Batman CHP kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar, yaptıkları ortak açıklamayla olağanüstü kurultay yapılmasını talep etti.
Delegeler adına açıklama yapan Hüseyin Yaşar, partinin daha fazla yıpranmaması ve parti için tartışmaların son bulması için olağanüstü kurultayın toplanmasının gerekli olduğunu savunarak, şöyle konuştu:
"Parti olarak olağanüstü kurultaya ihtiyacımızın olduğunu herkesçe malum. Alınacak olan olağanüstü kurultay kararının partimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. O yüzden bir an önce olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunuyoruz. Olağanüstü kurultay kararının partimizin yerel yönetim seçimlerinden çok güçlü bir şekilde çıkacağını umut ediyoruz."
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum