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CHP'li delegelerden kurultay çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Batman'da Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegesi 8 kişi, olağanüstü kurultay çağrısında bulundu

BATMAN (AA)- Batman'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay delegesi 8 kişi, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Batman CHP kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar, yaptıkları ortak açıklamayla olağanüstü kurultay yapılmasını talep etti.

Delegeler adına açıklama yapan Hüseyin Yaşar, partinin daha fazla yıpranmaması ve parti için tartışmaların son bulması için olağanüstü kurultayın toplanmasının gerekli olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Parti olarak olağanüstü kurultaya ihtiyacımızın olduğunu herkesçe malum. Alınacak olan olağanüstü kurultay kararının partimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. O yüzden bir an önce olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunuyoruz. Olağanüstü kurultay kararının partimizin yerel yönetim seçimlerinden çok güçlü bir şekilde çıkacağını umut ediyoruz."

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Batman CHP Çağrı Kurultay

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