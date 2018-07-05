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CHP'li delegelerden "seçimli olağanüstü kurultay" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de, aralarında il yöneticisi ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 10 CHP kurultay delegesi, partilerinin seçimli olağanüstü kurultayı toplaması çağrısında bulundu - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan: - "24 Haziran seçimlerinde aldığımız oy oranları ve Sayın Muharrem İnce'nin almış olduğu oy oranı arasındaki farkı düşünerek, taban Cumhuriyet Halk Partisinde kendi doğal liderini oluşturdu. Biz de bu doğal liderin arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, aralarında il yöneticisi ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 10 CHP kurultay delegesi, partilerini seçimli olağanüstü kurultayı toplamaya davet etti.

Kentte bulunun bir iş yerinde basın toplantısı düzenleyerek delegeler adına konuşan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve kurultay delegesi Gonca Yelda Orhan, aralarında CHP il yöneticisi ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 10 CHP kurultay delegesi olarak, halk ve tabanın sesine kulak verdiklerini ve değişimden yana olduklarını bildirdi.

Orhan, partilerinin en üst yetkili karar organı olan seçimli olağanüstü kurultayın toplanmasını isteyerek, bu kararı almalarında tabanın ve halkın sesinin etkili olduğuna dikkati çekti. Orhan, "24 Haziran seçimlerinde aldığımız oy oranları ve Sayın Muharrem İnce'nin almış olduğu oy oranı arasındaki farkı düşünerek, taban Cumhuriyet Halk Partisinde kendi doğal liderini oluşturdu. Biz de bu doğal liderin arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz." diye konuştu.

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlığın çok yakışacağını aktaran Orhan, "Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine özellikle millet ittifakı kuruluşundan, İYİ Partiyi seçime sokmasından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kayseri "Seçimli Olağanüstü Kurultay" talebi CHP

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