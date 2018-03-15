CHP'li Demirtaş'tan ihraç edilen 2 öğretmenle ilgili soru önergesi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakının bulunmadığı' yönünde karar verilen Türkçe öğretmeni İsmet Akyol ile hakkında bugüne kadar adli ve idari soruşturma açılmayan sosyal bilgiler öğretmeni Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç edilmelerinin ve bugüne kadar mesleğe iade edilmemelerinin gerekçesini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Çaycuma Sipahiler Ortaokulu'nda görevli, aynı zamanda Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol, Nebioğlu Ortaokulu'nda görevli Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan ile 7 Şubat 2017'de KHK ile görevlerinden ihraç edildi. İsmet Akyol hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 26 Temmuz'da internet sitesinde on binlerce kamu emekçesinin hukuksuzca görevden alındığına ilişkin yazısı üzerine 27 Temmuz'da Çaycuma Kaymakamlığı'nca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Akyol hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürüttüğü soruşturmada FETÖ/PDY ile bağlantılı sendika, dernek, kurum ve kuruluşlarda üyeliğinin bulunmadığı, neticede şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyet, irtibat veya iltisakını teşkil eden delil bulunmadığı ve üzerine atılı suçu işlemediğinden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İhraç edilen diğer öğretmen Gökhan Taner Günsan hakkında ise bugüne kadar herhangi adli ve idari bir soruşturma açılmadı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle verdiği önergede, "FETÖ ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, yaşamlarını laik eğitim sistemi için mücadele ile geçiren Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç sebepleri nedir? Laik bir eğitim sistemi için mücadele etmek, siyasi iktidarın görüşlerine aykırı düşünmek ihraç sebebi midir?" diye sordu.

Öğretmenlerin, mesleklerinde başarılı, öğrencileri tarafından sevilen, meslektaşlarının saygısını ve Zonguldak kamuoyunun takdirini kazandığını ifade eden Demirtaş, anayasa, yasa ve uluslararası mevzuata aykırı olarak ihraç edilmeleri ve takipsizlik kararına rağmen mesleğe iade edilmemeleri, bir hukuk devletinde açıklanabilir bir durum olmadığını belirtti. Eğitimcilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde öğrencilerinden ve eğitim hayatından uzaklaştırıldığını söyleyen Demirtaş, maddi ve manevi olarak mağdur olduklarını ifade etti. Milletvekili Demirtaş, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"FETÖ ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, yaşamlarını laik eğitim sistemi için mücadele ile geçiren Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın meslekten ihraç sebepleri nedir? Laik bir eğitim sistemi için mücadele etmek, siyasi iktidarın görüşlerine aykırı düşünmek ihraç sebebi midir? Hakkında yapılan soruşturma sonucunda savcılıkça 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol'un görevine iade edilmemesinin sebebi nedir? Meslekten ihraç edildiği günden bugüne kadar hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma yapılmamış olan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın görevine iade edilmemesini sebebi nedir? Bakanlığınız personeli olup haklarında ihraç kararı verildikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenler ile haklarında hiçbir adli ya da idari işlem yapılmamış olanlarla ilgili olarak Bakanlığınızın bu personelin göreve iadeleri ile ilgili bir çalışması var mıdır? Bakanlığınızdan KHK'lar ile ihraç edilen personelden kaçı OHAL İşlemleri ve İnceleme Komisyonu'na başvuru yapmıştır? Bu başvurulardan kaç tanesi karara bağlanmıştır? Kararlar ne doğrultudadır? Bakanlığınızdan hukuksuz bir şekilde ihraç edilenlerin yaşadıkları mağduriyetin daha da artmaması için Bakanlık olarak yaptığınız bir çalışma var mı?"

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