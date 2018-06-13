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CHP'li Demirtaş'tan "Reis'e oy verebilirsiniz" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde, esnafa, "Cumhurbaşkanlığında Reis'e oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok.

ZONGULDAK, (DHA)- CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde, esnafa, "Cumhurbaşkanlığında Reis'e oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz" dedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapan Demirtaş, "Esnafın Ak Parti'li olduğunu söylediler. 'Tamam kararlısınız. Madem ona oy veriyorsunuz, milletvekilliğinde de bir hemşehriniz, bir köylünüz var ona destek verin' diyorum. Daha doğal bir şey olmaz ki" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili ve 1'inci sıra milletvekili adayı Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Demirtaş'ın, girdiği bir iş yerinde seçmenle arasında geçen diyalog cep telefonu kamerasıyla çekildi ve sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Demirtaş konuştuğu kişiye, "Cumhurbaşkanlığında Reis'e oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli'den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağ olun" ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Ünal Demirtaş, şöyle konuştu:

"Oradaki esnafın Ak Partili olduğunu söylediler. İlçe örgütümüz muhafazakâr yer olduğunu söyledi. Orada diğer milletvekilimiz Şerafettin Turpçu ve adayımız Merve Kır, ilçe başkanımız ve kalabalık bir parti grubu olarak oradaydık. Ben de içeriye girdim dedim ki onlara, 'Tamam kararlısınız, net bir şekilde 'oy vereceğiz' diyorsunuz. Madem ona oy veriyorsunuz, milletvekilliğinde de bir hemşehriniz, bir köylünüz var ona destek verin' diyorum. Bundan daha doğal bir şey olmaz ki. Bunlar gayet net ve samimi şekilde kararını söyleyen vatandaşlarımız. Bir başka yerde de vatandaşımız 'İYİ Parti adayı var, buradan komşumuz. Ona oy vereceğiz mahalleden arkadaşımız' diyor. Ben de diyorum ki onu söyleyen vatandaşımıza 'Tamam kardeşim o zaman Cumhurbaşkanlığında Muharrem Bey'e oy verin' diyorum. Öyle 'olabilir' diyorlar. Ben Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce için 11 bin üyeye bağış talep ettim. Bunun için mücadele ettim. Adayımıza en çok destek verenlerden biriyim."

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