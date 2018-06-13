ZONGULDAK, (DHA)- CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde, esnafa, "Cumhurbaşkanlığında Reis'e oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz" dedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapan Demirtaş, "Esnafın Ak Parti'li olduğunu söylediler. 'Tamam kararlısınız. Madem ona oy veriyorsunuz, milletvekilliğinde de bir hemşehriniz, bir köylünüz var ona destek verin' diyorum. Daha doğal bir şey olmaz ki" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili ve 1'inci sıra milletvekili adayı Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Demirtaş'ın, girdiği bir iş yerinde seçmenle arasında geçen diyalog cep telefonu kamerasıyla çekildi ve sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Demirtaş konuştuğu kişiye, "Cumhurbaşkanlığında Reis'e oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli'den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağ olun" ifadelerini kullanıyor.