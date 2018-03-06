CHP'li Didem Engin'den seçim ittifakına karşı imza kampanyası

İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan, seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine karşı imza kampanyası başlattı. CHP'li Engin, “Seçimler, Olağanüstü Hal'in bittiği demokratik bir ortamda yapılmalıdır” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Engin, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan, seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren '298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı, imza platformu 'www.change.org' üzerinden kampanya başlattı. "AKP ve MHP'nin Meclis'e getirdiği ve sandık mührü olmayan zarf ve oy pusulalarını geçerli hale getirmeyi amaçlayan bu teklife, hep birlikte itiraz etmeliyiz" diyen Engin, imza kampanyasına destek istedi.
Seçim güvenliğinin, ülkenin geleceği açısından hayati önemde olduğunu savunan CHP'li Engin, "Seçimler, Olağanüstü Hal'in bittiği demokratik bir ortamda yapılmalıdır. Seçim kampanyalarının adil bir şekilde yürütüldüğü, seçmenlerimizin özgürce istedikleri partiye ve adaya oy verecekleri, oy verme ve oy sayım işlemlerinin şaibesiz ve şeffaf bir şekilde yapılacağı seçimler düzenlenmelidir" dedi.
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