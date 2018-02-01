CHP'li Dursun Çiçek: 2015'te HDP aday adayları listelerin önce Kandil'e sonra İmralı'ya gittiğini söylediler

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP kurultayının yaklaştığını anımsatarak parti içi demokrasinin sadece CHP'de olduğunu bildirdi. Dursun Çiçek, "2015 seçimleri öncesi genel merkeze ön seçim için başvurduk geri dönüyoruz. Uçakta iki vatandaşımız yaklaştı ve onlarda HDP aday adayı olduklarını söylediler. Adaylık için başvurduk dediler. Bizde ön seçim oluyor dedim. Sizde nasıl oluyor diye sordum? 'Bizde bu listeler önce Kandil'e gidiyor sonra İmralı'ya gidiyor çizmezlerse aday oluyoruz' dediler" dedi.

"PEŞMERGE, KORUCU, MÜCAHİTLER DE AYNI GÖREVİ YAPTILAR AMA HİÇBİR ZAMAN ÖSO GİBİ ÖN PLANA ÇIKARMADIK"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dursun Çiçek, Zeytin Dalı Harekatında ÖSO ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin denk tutulmasının iktidarın yanlışı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Biz Silahlı Kuvvetler olarak 35 yıl görev yaptığım kurumda, peşmerge ile birlikte 90'lı yıllarda Kuzey Irak'ta onlarca operasyon yaptık. Tabi yurt içinde korucular var vatansever korucularımız aynı görevi yapıyorlar Mehmetçik önünde bilmedikleri arazide onları yönlendiriyor onlara destek veriyorlar. Kıbrıs Harekatında mücahitler bu görevi yaptılar. Dolayısıyla biz hiçbirinde ne peşmerge ne korucu ne mücahitleri ön plana çıkartmadık. Hepsinde Mehmetçiği, Türk ordusunu ön plana çıkarttık. Bu konuda iktidarı yanlış yapmaktan dönmeye davet ediyoruz. Bu işin esas omurgası esas sahibi Mehmetçiktir. TSK'dır. diğerleri yardımcı olan unsurlardır ki zaten kendi toprakları için mücadele ediyorlar. Mehmetçik için onu söyleyemeyiz. Oradaki ÖSO görevlileri kendi vatanlarını kurtarmak için Mehmetçiğe destek sağlıyorlar. Bu konudaki tartışmaları da yersiz buluyoruz."