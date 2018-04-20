CHP'li Engin Cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu bildirdi.
Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta 'Dur' diyeceğiz.
Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, 'Dünle beraber gitti, cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı."
Engin, "ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkenin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla birlikte" CHP'den Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını bildirdi.
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum