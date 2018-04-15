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CHP'li Erdoğdu: Emperyalist güçler Suriye halkını katletmeye çalıştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenlediği harekata tepki gösterip, "Emperyalist güçler dün de bizim bir kardeş halkımızı, Suriye halkını füzeleriyle katletmeye çalıştı.

CHP'li Erdoğdu: Emperyalist güçler Suriye halkını katletmeye çalıştı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenlediği harekata tepki gösterip, "Emperyalist güçler dün de bizim bir kardeş halkımızı, Suriye halkını füzeleriyle katletmeye çalıştı. Emperyalistlerin buralardaki işbirlikçileri de utanmadan, hicap duymadan, yüzleri kızarmadan bu saldırıyı kutsadı. Bu saldırının yanında durdular" dedi.
CHP Salihli İlçe Teşkilatı tarafından bir restoranda, dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ile CHP Manisa Milletvekilleri Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ile Manisa ve ilçelerinden 1000 kadar partili katıldı.
Yemekte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekata tepki gösterdi. Erdoğdu, "Daha önce Afganistan'ı işgal edip, darmadağın ettiler. Daha sonra Irak'a geldiler. Üyesi olmakla onur duyduğum CHP, o dönemde o tezkereye 'hayır' dedi. Hayır oyu vererek, 'Irak'ın mazlum haklarını emperyalist askerlere öldürtmeyeceğiz' dedi. Ama kendilerine 'Yerli ve milli' diyenler, Müslüman olduğunu, bu halkın çocukları olduğunu iddia edenler, emperyalist askerlerin topraklarımızdan geçmesine izin vermeye kalktılar. O emperyalist askerler, Irak'ta sadece 20 bin kadına tecavüz edip hamile bıraktı. Bu kadınlarda intihar etti. Savaş, 1.5 milyon insan canına mal oldu. Can veren bu insanlar, mazlum hakların çocuklarıydı. Emperyalist güçler dün de bizim bir kardeş halkımızı, Suriye halkını füzeleriyle katletmeye çalıştılar. Emperyalistlerin buralardaki işbirlikçileri de utanmadan, hicap duymadan, yüzleri kızarmadan bu saldırıyı kutsadılar. Bu saldırının yanında durdular" dedi. Erdoğdu, şöyle devam etti:
"Bu saldırının yanında duranlar, boyunlarına tarihler boyu unutulmayacak lanet halkasını astılar. Sağ kesimden bakarsanız o insanlar 'ümmedi Muhammet', bizim bulunduğumuz sol kesimden bakarsanız,'mazlum' haklardır. Bizler, mazlum halkların katilleriyle hiçbir zaman işbirliği yapmadık asla da yapmayacağız. Bizler hiçbir zaman bu suça suça ortak olmayacağız."
Programda CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ile Manisa Milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık da konuştu.

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CHP'li Erdoğdu: Emperyalist güçler Suriye halkını katletmeye çalıştıCHP'li Erdoğdu: Emperyalist güçler Suriye halkını katletmeye çalıştıCHP'li Erdoğdu: Emperyalist güçler Suriye halkını katletmeye çalıştıCHP'li Erdoğdu: Emperyalist güçler Suriye halkını katletmeye çalıştı

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