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CHP'li Erdoğdu: Sandıktan sonucu aldığımızda, saraya kabul ettireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

 CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin, “Bize düşen Türkiye’nin her yerinde örgütlenmek.

CHP'li Erdoğdu: Sandıktan sonucu aldığımızda, saraya kabul ettireceğiz

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin, “Bize düşen Türkiye’nin her yerinde örgütlenmek. O sandıktan sonucu aldığımızda, kuzu kuzu o saraya kabul ettireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.
CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı ile Gaziemir Belediyesi tarafından Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Büyüyen Ekonomide Vatandaş Nasıl Fakirleşti' konulu panele konuşmacı olarak CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu katıldı. Erdoğdu, 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin hiçbir zaman halktan korkmadığını söyleyen Aykut Erdoğdu, partililere "Hiç endişe etmeyin, çünkü halk bizim yanımızda" sözleri ile moral verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halka yalan söylediğini ileri süren Erdoğdu, "Muhalefeti faka bastırmak için 15 gün öncesine kadar ne söylüyorlardı? ‘Asla erken seçim yok, seçimler zamanında yapılacak’ diyorlardı. Ama bir danışıklı dövüş içerisinde önce Devlet Bahçeli’ye 26 Ağustos tarihini açıklattılar, sonra bugün diyor ki; ‘Uzun uzun istişare ettik Devlet Bey'le.’ Görüştükleri 25 dakika. 25 dakikada uzun uzun istişare etmişler ve 24 Haziran’da karar kılmışlar. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar yalancılar. En temel konuda halkı kandırmaya çalışıyorlar. Bunlardan, bu vatanı kurtarmak zorundayız. Bu millet her zaman zalim gördüğünün karşısına çıktı" dedi.
'SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'
Geçmişte yaşananların geçmişte bırakılmasını isteyen Aykut Erdoğdu, örgütün birbirine sıkı sıkı sarılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Bu yurdu sevenler, bu vatanı sevenler, bugün demokrasi cephesinde diktatörlüğe karşı bir mücadele içerisinde olmak zorunda. Birbirimize daha sıkı sarılacağız. Afrin’e girme nedenlerini kendileri açıkladı. Eskiden ‘Metal yorgunluğu vardı’ dediler, Afrin’nden sonra ‘Diriliş başladı’ dediler. Demek ki Afrin’e girmek bir milli görev değildi. Aldıkları evlatlarımızın canının bedelini, bugün yolsuzlukla çürüttükleri metal yorgunluğuna bağladılar. Bizden yana, o sandıklardan demokrasi fışkıracak göreceksiniz. Bize düşen görev, Türkiye’nin her yerinde örgütlenmek. O sandıktan sonucu aldığımızda kuzu kuzu o saraya kabul ettireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Biz yüzde 61 çoğunluğu, bize benzemeyen insanlarla sağlamak zorundayız. Ama bizim bir ortak özelliğimiz var. Hepimiz demokrasi, adalet, eşitlik, barış istiyoruz. Bağımsız yargı istiyoruz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir lisan kullanmamız gerekiyor."
'YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMİYOR, YOKSULLUĞU SÖMÜRÜYOR'
Konuşması sırasında, salonda bağırarak "Oylarını makarna, kömüre sattılar" diyen bir partiliyi uyaran Aykut Erdoğdu, şöyle konuştu:
"Onlara ‘makarnaya kömüre oy satanlar’ demeyeceksiniz. Bu lafı kullanmayacaksınız. O yoksul insanların onuru olduğunu düşüneceksiniz. Sosyal demokrat olarak o yoksullara borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu lafı kullandığınızda, ben onunla iletişim kuramam. AKP eğer yoksullukla mücadele etseydi, 16 milyon yoksul sayısı hala aynı kalmazdı. Yoksullukla mücadele etmiyor, yoksulluğu sömürüyor. Bu seçimi yoksullar belirleyecek. Bundan sonra lisanımıza dikkat edeceğiz. Kürt, muhafazakârlar diye ayırmayacağız. Başı açık, kapalı diye bakmayacağız. İzmir’de en fakir ilçe ile en zengin ilçe arasında sokakta duygusal bir köprü kurmanız lazım. Biz, zenginler ve imtiyazlıların partisi değiliz. Zenginlerin düşmanı da değiliz. Bizim önceliğimiz, bize ihtiyaç duyan şimdiye kadar kendimizi ifade edemediğimiz insanlar. Onlar bizden makarna veya kömür beklemiyorlar. Sadece samimiyet bekliyorlar."
HÜKÜMETE ‘KUR’ GÖNDERMESİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz kurları için yaptığı açıklamayı da hatırlatarak, “Sürekli bir kur meselesi var. ‘Dış güçler bize oyun oynuyor’ diyor. Haksız olmayabilir ama gerçek bir yönetici, dış güçlerin bu müdahalesine karşı hazırlıklı olur. Biz hazırlıklı değiliz, bizi çaresiz bıraktı. Bizi muhtaç bıraktı, politika yapamaz hale getirdi. Şimdi dönüyor, dış güçleri suçluyor. Türkiye her yıl 200 katrilyon açık veriyor. 480 milyar dolar açığımız var. Şu andan itibaren hepimizin dünyanın bütün uluslarına borcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti’nin her yıl bulması gereken para 226 milyar dolar" dedi.

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