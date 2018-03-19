CHP'li Erkek: Çanakkale Ruhu'na saygısızlık yapılıyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yılı anma törenlerinde, 18 Mart Stadyumu'nda Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'a protokol konuşmalarında yer verilmemesine tepki gösteren, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yapılanlar Çanakkale Ruhu'na yakışmıyor. Çanakkale Ruhu'na saygısızlık yapılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda, CHP il örgütü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, 18 Mart Stadyumu'ndaki protokol konuşmalarında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın konuşturulmamasına tepki gösterdi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü kutlamalarının dün sabah stadyumundaki ayağında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla protokol konuşmalarından çıkarıldı. Stadyumdaki törende halka hitap konuşması gerçekleştiremeyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, idari izin alarak törenlere katılmadı. Başkan Gökhan'ın konuşması, dün saat 10.30'da Çanakkale Belediyesi ile kendisine ait sosyal medya hesapları ve www.canakkale.bel.tr web sitesi üzerinden yayınlandı.

CUMHURBAŞKANI, 'KONUŞTURULMAYACAK' TALİMATINI VERMİŞTİ

Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile tartışmış, Gökhan'ın tavrı ile konuşmalarının engellendiğini ileri süren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etmişti. Yaşanan olaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenlerde Başkan Gökhan'ın konuşturulmaması yönünde talimat vermişti.

'YAPILANLAR ÇANAKKALE RUHU'NA YAKIŞMIYOR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü olan 18 Mart'ta Çanakkale halkına ve tarihine büyük bir saygısızlık yapıldığını söyledi. Bu saygısızlığın bizzat sarayın talimatı ile AK Parti iktidarı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şöyle konuştu:

"Tarihimizde ilk kez Çanakkale halkının temsilcisi olan seçilmiş Belediye Başkanı'nın katılmadığı bir resmi tören gerçekleştirildi. Dünkü törenlerde Çanakkale Boğaz Komutanı, Çanakkale Valisi konuştu. Ama Çanakkale Belediye Başkanı olmadığı için, törenlerde konuşamadı. Ama, sosyal medyada tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Tüm Çanakkaleli hemşehrileri ve Türkiye ile de bu konuşmasını paylaştı. Hiç kimsenin konuşmasını, ifade ve düşünce özgürlüğünü elinden alamazsınız. Ama, 18 Mart gibi tarihimizin en şanlı ve en önemli zaferlerinden birinin kutlamasında siz Çanakkale Belediye Başkanı'nı törenlere katmıyorsanız. Bunu engelliyorsanız, bunun en güzel cevabını Çanakkale halkından zamanı geldiğinde alacaksınız. Yapılanlar Çanakkale Ruhu'na yakışmıyor. Çanakkale Ruhu'na saygısızlık yapılıyor. Bizler ve Çanakkale halkı tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz."

CHP'Lİ GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANI DA TÖRENE DAVET EDİLMEDİ

Çanakkale'nin yanı sıra, Gelibolu ilçesinde de bir olay yaşandığını ifade eden Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ayağının ilk temel atma töreninden dün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanının katıldığı törende Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, o törenlere alınmadı. Gelibolu Belediyesi'nin mücavir alanı içinde gerçekleştirilen törene Gelibolu Belediye Başkanımız Mustafa Özacar davet dahi edilmedi. Ama buna rağmen yanına birkaç meclis üyesi arkadaşını alarak gitti. Özellikle sordurdu. Ne Gelibolu Belediye Başkanı olarak ne Mustafa Özacar olarak adı listede olmadığı için törenlere alınmadı. Ve geri döndü. Ve gerekli tavrını da koydu. O tavrını koyduktan birkaç saat sonra Özel Kalem'i arandı. Sayın Belediye Başkanı davet edildi. Tabii ki o da katılmadı. Çanakkale'de ve Gelibolu'da gerçekleşen bu olaylara baktığımızda bunun Çanakkale halkının iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu açıkça görüyoruz. Aynı zamanda yerel demokrasiye de ağır bir darbe vurulmak isteniyor. Ama vuramayacaklar. Çünkü biz yerel demokrasinin önemini çok çok iyi bilen bir partiyiz ve Çanakkale halkı da bunu çok çok iyi biliyor" dedi.

Toplantı, Genel Başkan Yardımcısı Erkek'in basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ile sona erdi.

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