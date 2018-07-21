CHP'li Erkek Saat 11.00 itibariyle herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı (1)

ANKARA (DHA) - CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bugün saat 11.00 itibariyle herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı dedi.
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