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CHP’li Erkek, sivillere dokunulmazlık getiren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113. maddesinin iptali için hazırlanan dilekçeyi Anayasaya Mahkemesi’ne sundu.
15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilere ve fiillere cezasızlık öngören düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduklarını belirten Erkek, ’’Darbe teşebbüsüne karşı direnme ve meşru müdafaa hakkını kullanan her vatandaşımız masumdur ve bu doğal bir haktır. Ama bunun dışında darbe teşebbüsü sırasında darbe ile hiçbir bağı olmayan, eline silah dahi almamış masum erlerin, masum insanların linç edildiğini de maalesef gördük. Bu eylemlerin de mutlaka soruşturulması hukuk devletinin bir gereğidir’’ dedi.
İptali istenen bu düzenlemenin ileride ciddi sorunlar çıkarabileceğini söyleyen Erkek, ’’Darbe teşebbüsü ile terör eylemi hukuken farklı şeylerdir. Darbe teşebbüsü 15 Temmuz gecesi yaşanmış, bastırılmış ve tamamlanmıştır. Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmek, parlamentoyu ve hükümeti devirmeye çalışmak darbe teşebbüsüdür. Terör eylemi ise her zaman karşılaşabileceğimiz ve terörle mücadele kapsamında terörle mücadele kanununda tanımlanan eylemlerdir. Birbirine karıştırmamak lazım. Siz 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler derseniz, yarın yine demokrasi için temel hak ve özgürlükleri için sokağa çıkan insanları birileri bastırabilir’’ ifadelerini kullandı.

’’Biz hukuk devleti için mücadele vermek zorundayız’’
Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve demokrasi için bireylerin direnme hakkı olduğunu vurgulayan Erkek, ’’Hukuk devleti olamazsanız, korku devleti olursunuz ve yarın belki de vatandaşları meydanlarda karşı karşıya getirirsiniz. Temel hak ve özgürlüklerin korunması için, demokrasi için bireylerin direnme hakkı vardır. Terör eylemlerini demokrasi dışındaki, hukuk dışındaki bastırma görevi de devletin güvenlik güçlerine aittir. Bu düzenleme hukuk devletlerinde kabul edilemez. Bu düzenleme ileride ilkel bir anarşi ortamına sebebiyet verebilir. Bu yüzden ana muhalefet partisi olarak bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürdük. Zaten bu görev de Mecliste bize düşen görev’’ açıklamasında bulundu.

"Anayasa Mahkemesinin önemli dosyaları ivedilikle incelemesi ve bir karar vermesi son derece önem arz etmektedir’’
Anayasa Mahkemesinin önünde bekleyen çok önemli dosyaların olduğunu kaydeden Erkek, "Örneğin, TBMM iç tüzüğünün belli hükümlerinin iptali için de biz Anayasa Mahkemesine başvurmuştuk ama hala bir sonuç alamadık ve bugün TBMM’nin yeni iç tüzüğüne göre birçok uygulama Mecliste yürürlükte. Ayrıca Milletvekilimiz Enes Berberoğlu’nun bireysel başvurusu artık ivedi bir şekilde sonuçlandırılmalı. Anayasa Mahkemesinin önemli dosyaları ivedilikle incelemesi ve bir karar vermesi son derece önem arz etmektedir’’ diye konuştu.
İttifak yasası için de Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını dile getiren Erkek, ’’İttifak yasası, teklif sahipleri tarafından kamuoyundan, milletin gözünden kaçırılarak Pazartesi başlayan ve gece devam eden görüşmelerde kabul edildi, yürürlüğe girdi. İttifak teklifinin içerisinde seçim güvenliği ile ilgili, temsil ve adaletle ilgili, eşitlikle ilgili açıkça anayasaya aykırılık teşkil eden hükümler mevcut. Bunları tabii ki Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Zaten ana muhalefet partisi olarak bu bizim görevimiz’’ şeklinde konuştu.

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