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CHP’li Erol "24 Haziran’da Milletvekili adayı olmayacağım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması kararını açıklamasının ardından CHP’nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’da, milletvekili adayı olmaması ile ilgili açıklama yaptı.Erol açıklamasında," Daha önceden birçok yerde ifade ettiğim gibi açıklanan 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağım.Süreç beklenti siyaseti yapmak değil, fedakarlık yapma dönemidir.

CHP’li Erol "24 Haziran’da Milletvekili adayı olmayacağım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması kararını açıklamasının ardından CHP’nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’da, milletvekili adayı olmaması ile ilgili açıklama yaptı.
Erol açıklamasında," Daha önceden birçok yerde ifade ettiğim gibi açıklanan 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağım.Süreç beklenti siyaseti yapmak değil, fedakarlık yapma dönemidir. Bu anlayışla beklentimiz bir daha seçilmek değil 24 Haziran’da CHP’yi iktidara taşımak olmalıdır.Bize düşen koltuk mücadelesi vermek değil CHP’nin iktidar olacağı sürece katkı vererek dava adamı olmaktır"dedi.

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