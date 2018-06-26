CHP'li Erol: Genel Merkez önünde oturma eylemi yapacağım

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CHP Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, 24 Haziran seçiminde partisinin aldığı oylarda bir başarı elde edilmediğini ifade ederek, "Yarın sabah Ankara'ya gideceğim. CHP'nin olağanüstü bir kurultaya gitmesi ve istifalarla ile ilgili bir genel merkezin önünde oturma eylemi başlatacağım" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Seçim bölgesi Elazığ'da gazetecilerle bir araya gelen Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara katılmadığını ifade ederek, "Bir partinin başarısı ve başarısızlığı iktidar olup veya olmamakla değerlendirilmelidir. 70 yıldır iktidar olamayan bir partinin bugün oy kaybının iktidar olan bir partinin oy kaybıyla bir değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum. Genel merkez koridorlarında ünvanlarını koruyarak CHP'yi her seçim sonrası bu mağduriyete mahkum edenler ile bizim gibi halka yönelerek halkın içinden gelen siyasetçileri ve CHP'nin gerçek değerlerini taşıyan insanların yüzleşmesi gerekmektedir" diye konuştu.