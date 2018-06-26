HABER

CHP'li gençlerden oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi.

Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
HDP, seçimde Meclise 26 kadın vekil gönderdiHDP, seçimde Meclise 26 kadın vekil gönderdi
Son dakika! CHP'de istifa depremiSon dakika! CHP'de istifa depremi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak

CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.