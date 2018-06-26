CHP'li gençlerden oturma eylemi

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.
Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi.
Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.
AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede
FT: Erdoğan gibi güçlü liderler bile günah keçisine ihtiyaç duyar
Ünlü modelle evli profesör öğrencisiyle ilişkiye girince işinden oldu!
Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum