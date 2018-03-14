Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sağlık için zararlı bir ürünün veya sonucunda zararlı ürünlere pazar açacak bir düzenlemenin karşısında olacağını düşünüyorum" dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Gürer, şeker fabrikalarının stratejik önemi olduğunu vurgulayarak, fabrikaların satışının nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcı kullanımını arttıracağını, bunun sağlık açısından son derece sakıncalı olduğunu ifade etti. Gürer, "Gıda sanayinde, ilaçta, ağız ve diş sağlığı ürünleri ile metal sanayi gibi birçok alanda kullanılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların insan sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı bilim adamları tarafından da ifade edilmektedir. Bu nedenle nişasta bazlı şekerin yanı sıra yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ile üretilen ürünlere karşı yurttaşlarımızı uyarma görevini yerine getiriyoruz" diye konuştu.
Gürer, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın birkaç gün içinde şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin durdurulduğunu açıklamasını bekliyorum. Genetiği değiştirilmiş gıdalar konusuna Sayın Cumhurbaşkanı’nın eşi de değiniyor ve bunların sağlığa zararlı olduğunu belirtiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sağlık için zararlı bir ürünün veya sonucunda zararlı ürünlere pazar açacak bir düzenlemenin karşısında olacağını düşünüyorum" dedi.
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum