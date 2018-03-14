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CHP’li Gürer: "Cumhurbaşkanı’nın sağlık için zararlı ürünlere pazar açacak bir düzenlemenin karşısında olacağını düşünüyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sağlık için zararlı bir ürünün veya sonucunda zararlı ürünlere pazar açacak bir düzenlemenin karşısında olacağını düşünüyorum" dedi.TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Gürer, şeker fabrikalarının stratejik önemi olduğunu vurgulayarak, fabrikaların satışının nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcı kullanımını arttıracağını, bunun sağlık açısından son derece sakıncalı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sağlık için zararlı bir ürünün veya sonucunda zararlı ürünlere pazar açacak bir düzenlemenin karşısında olacağını düşünüyorum" dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Gürer, şeker fabrikalarının stratejik önemi olduğunu vurgulayarak, fabrikaların satışının nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcı kullanımını arttıracağını, bunun sağlık açısından son derece sakıncalı olduğunu ifade etti. Gürer, "Gıda sanayinde, ilaçta, ağız ve diş sağlığı ürünleri ile metal sanayi gibi birçok alanda kullanılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların insan sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı bilim adamları tarafından da ifade edilmektedir. Bu nedenle nişasta bazlı şekerin yanı sıra yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ile üretilen ürünlere karşı yurttaşlarımızı uyarma görevini yerine getiriyoruz" diye konuştu.
Gürer, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın birkaç gün içinde şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin durdurulduğunu açıklamasını bekliyorum. Genetiği değiştirilmiş gıdalar konusuna Sayın Cumhurbaşkanı’nın eşi de değiniyor ve bunların sağlığa zararlı olduğunu belirtiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sağlık için zararlı bir ürünün veya sonucunda zararlı ürünlere pazar açacak bir düzenlemenin karşısında olacağını düşünüyorum" dedi.

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