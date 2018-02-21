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CHP'li Gürer: Kısa dönem sonrası süt krizi kapıda 

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:21 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İçinde süt olmadan  peynir üretilen bir duruma geldik.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İçinde süt olmadan peynir üretilen bir duruma geldik. Süt üreticileri ürettiği sütten para kazanamadığı için süt üreten hayvanlarını kesimhaneye gönderme zorunda kalıyor. Kısa dönem sonrası süt krizinin de kapıda olduğunu gösteriyor bu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına paketlenmiş peynirlerle geldi. Gösterdiği peynirlerin süt olmadan üretildiğini savunan Gürer, bunların denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Ömer Fethi Gürer, şöyle konuştu: "Peynir ürünüyle ilgili örnekleri getirdim. Bu peyniri siz satış noktalarından alıyorsunuz. Peki bu ne 20 ton bitkisel margarinin 15 ton kuru madde ile işlenmesi sonucu elde edilmiş. Bunda süt yok. Piyasada bildiğiniz gibi üretilen sütlerin de değeri oluşmuyor. Geneli merdiven altı ve denetimsiz ürünler. Bunlar marketlerde dahi satılıyor. Satışının engellenmesi denetimle mümkün olur. İçinde süt olmadan peynir üretilen bir duruma geldik. Üretimindeki olumsuzlukları sizlerle paylaşmak istiyorum . Sütsüz peynir üretiyoruz. Bunun sonucu çiğ süt şu anda 153 kuruşa çıkarıldı. 9 kuruşu tüketiciye yansıyor diğer kısmı kooperatiflere kalıyor. Sudan ucuz süt var. Bu durum süt inekçiliği yapanların girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlarını kesime veriyorlar. Süt üreticileri ürettiği sütten para kazanamadığı için süt üreten hayvanlarını kesimhaneye gönderme zorunda kalıyor. Kısa dönem sonrası süt krizinin de kapıda olduğunu gösteriyor bu. Bu gösterdiğim peynirler diğer peynirlere göre oldukça düşük fiyatlarla satılıyor. 450 ton çiğ sütten 45 ton ürün elde ediliyorsa normal ürünün ne kadara satılması gerektiği ortaya çıkar."

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