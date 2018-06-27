CHP'li Gürsel Erol oturma eyleminden vazgeçti

CHP'nin Elazığ'dan seçilen Milletvekili Gürsel Erol, "olağanüstü kurultay yapılması" için partisinin genel merkezi önünde gerçekleştireceği oturma eyleminden vazgeçtiğini açıkladı.

Erol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, atadan, dededen bu yana CHP'li olduğunu, böyle yaşadığını, böyle de öleceğini belirtti.

24 Haziran seçim sonuçlarının hem kendisinde hem de tüm CHP seçmenlerinde umutsuzluğa ve hayal kırıklığına neden olduğunu aktaran Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluları istifaya davet yönündeki demokratik talebim, Cumhuriyet Halk Partisinin özgürlükçü ve düşünceye saygı duyan geleneğine uygun bir talep olarak değerlendirilmelidir. Bizim bilgimiz ve ilgimiz dışında, aynı amaç uğruna omuz omuza yürüyen partililerimizin karşı karşıya gelmemesi, kamuoyunda partimizin tartışılır hale getirilmemesi için eylem kararımızdan vazgeçiyoruz. Bu çağrımıza duyarlı davranan ve eylem kararımıza destek vermek isteyen partililerimizden buluşamayacağımızdan dolayı özür diler, daha güzel günlerde tekrar birlikte olacağımızı belirtmek isterim."

Erol, CHP'nin bugün ihtiyaç duyduğu sağduyunun, koltuk siyaseti yerine iktidar olmaya yönelik dava adamlığı siyaseti olduğunu anlatarak, siyasi çalışmalarına ve Elazığ'da seçim sonuçlarına yönelik teşekkür gezilerine devam edeceğini bildirdi.

