HABER

CHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifası

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, görevinden istifa etti.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, görevinden istifa etti.

CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, parti binasında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile arasında yaşanan sorunu istifa gerekçesi olarak göstererek, "İl Başkanı Abdullah Çakır ve Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy'un 6 Temmuz günü ilçemize teşekkür ziyareti sırasında, parti binasında İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığımdan dolayı istifa ediyorum" yazılı dilekçesini gösterdi.

Şahin, teşekkür ziyareti sırasında yemek yenilirken istenmedik bir olay yaşandığını, Muharrem İnce'nin seçim sonrası bir açıklamasını tasvip etmemesi nedeniyle bir paylaşımda bulunduğunu, bunun konusunun açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Paylaşımıma Sayın İl Başkanı kızmış, 'Asla bunu yapamazsın' dedi. Ben de 'Bu benim özelim, kimse özelime karışamaz, ben özgür birisiyim' dediğim halde üsteledi. Tartışma büyüdü, tartışmanın büyümesi sonucunda benden karar defteri almamı söyledi. 'Partide hesaplaşacağız' dedi. Parti binasının önüne geldiğimizde kendisinin sinirli olduğunu gördüm, zaten ben de sinirlenmiştim. 'Partiyi açmayacağım' dedim. Teşekkür ziyaretlerimizi yarıda kestik. Ondan sonra 'İstediğin zaman hesabı çıkartırım, karar defterimi prosedür ne gerekiyorsa yaparım' dediysem de, 'Partiyi açacaksın' diyerek kapıya dikildi. En sonunda açtım. Karar defterini almak için odama girdim ve arkamdan geldi. Ne yazık ki iki tane yumruk vurdu sol gözümün üzerine. Savunmak benim de hakkım. 'Sen beni buraya dövmeye mi geldin?' dedim, iki tane de ben vurdum. Ne yazık olay hiç istemediğimiz şekilde gelişti."

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise "İtiş kakış var. Ben ona şiddet uygulasam hastaneye gidip darp raporu alırdı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
CHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifasıCHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifası
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'

Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'

Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?

Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?

Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim

Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.