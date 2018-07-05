CHP'li ilçe başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı 'acil değişim' çağrısının ardından CHP'li bazı ilçe başkanları bir araya geldi. Yapılan toplantıda, örgütlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oldukları mesajını verdiği belirtildi.
CHP Genel Merkezi'ndeki 'olağanüstü kurultay' tartışmaları, partinin en güçlü olduğu yerlerden İzmir'e de yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun 'Acil değişim zorunlu hale geldi' açıklaması, yeni tartışmaya yol açtı. CHP'li bazı ilçe başkanları, dün akşam toplantıda bir araya gelerek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını dile getirdi. Bayraklı Havuz Kafe'de toplanan ilçe başkanlarının, partinin genel başkanlık sorunu olmadığını belirttikleri öğrenildi. Toplantıya Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar, Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur katıldı. İlçe başkanlarının, yerel seçimler öncesi kurultay hareketinin, partiye zarar vereceği görüşü üzerinde durduğu ve Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri öğrenildi.
İlçe başkanlarının, bugün saat 14.00'te, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile yapacakları toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek için açıklama yapmaları bekleniyor.
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