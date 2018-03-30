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CHP'li İlgezdi'den TBMM Başkanı Kahraman'a mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Mecliste kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasına ilişkin TBMM Başkanı Kahraman'a mektup gönderdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi, Mecliste kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasına ilişkin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektupta, TBMM'nin ulusal bağımsızlık savaşının karargahı olduğu kadar, kadını yok sayan yüzyılların karanlığına karşı aydınlanma devrimlerinin, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin de sembolü olduğunu ifade etti.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, TBMM'de düzenlenen "Meclis Sohbetleri" programında sahneye çıkacak kadın tiyatro oyuncularının son anda engellendiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili TBMM Başkanı Kahraman'a bir mektup gönderdiğini bildiren İlgezdi, mektubunda "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da sahnede, tiyatroda, iş yerinde, sokaklarda, meydanlarda, devlet dairelerinde, sporda, siyasette, nerede izimiz varsa orada başrolde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

TBMM'nin ulusal bağımsızlık savaşının karargahı olduğu kadar, kadını yok sayan yüzyılların karanlığına karşı aydınlanma devrimlerinin, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin de sembolü olduğunu vurgulayan İlgezdi, mektubunda şunları kaydetti:

"Dün, nasıl ki cepheden çekilmemişsek, bugün de 1923’ün aydınlığından kararlılıkla yürüyen biz kadınlar çağdaşlaşma ve laiklik mücadelesinden geri adım atmayacağız. Çünkü bizler cesaretimizi sahnelerde Afife Jale'den, Leyla Gencer'den, eğitimde Refet Angın'dan, savaş meydanlarını fotoğraflayan Semiha Es'ten, sanatta Mualla Eyüpoğlu'ndan, sağlıkta Türkan Saylan'dan alıyoruz. Hani Nazım Hikmet diyor ya: 'O duvar, o duvarınız, vız gelir bize vız.' Bizler de biliyoruz ki vız gelir bize yasaklar, sansürler, baskılar. Kadın emeğine ve varlığına tahammül edemeyenler tarihin karanlık sayfalarında unutulup gidecekler.

Ancak tarih yaşamın ve varoluşun öznesi olan kadınları yazmaya devam edecek."

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