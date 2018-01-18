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CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 13:31 | Son Güncelleme 6 saat önce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi. Dün de Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP’li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, “22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara´da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız” dedi.

DÜN KOCASAKAL DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.

İNCE, KILIÇDAROĞLU'NA 2014'TE DE RAKİP OLMUŞTU

5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

İNCE, 177 İMZA İLE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

CHP'nin 2014 yılındaki 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce 177 üye önerisi ile Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış. Muharrem İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Kullanılan oyların 26'ı da geçersiz sayılmıştı.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlayan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından fizik öğretmeni olarak birçok lise ve dershanelerde görev alan İnce, bir süre de müdür olarak görev yaptı. Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı da yapan Muharrem İnce, İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise girdi.

2011 yılında gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP'den Yalova milletvekili olarak seçilen İnce, 24. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi de olmuştur.

2015 yılının Haziran ve Kasım aylarında yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP Yalova milletvekili olarak seçilen Muharrem İnce, 14 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştır.

18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

Adalet Yürüşü sözleri nedeniyle tepki çeken Kocasakal'dan açıklama
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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Niye kötü haber anlamadım ? CHP işte bu demokrasinin gereği neyse o uygulanıyor..Başka partiler gibi tek adayla seçime gitmiyor..Ya da arkasına Bahçeli gibi yargıyı alıp kongreleri iptal ettirmiyor 650 kusur delegenin iradesi yok sayılmıyor..Asıl kötü haberler onlar...
@budha50 ))) FETÖ cüle r PKK lılar ve DHKP_C liler Kemalı yedirmez Biz herzaman söyledik "Siz bırakın Memleket meselelrini;Siz Önce PKK DHKP_C ve FETÖ nün kucağında kıvranıp duran CHP yi Kurtarın" die çok söyledik Siz 15 Temmuzda Atatürkçülük Laiklik TOPTAN GÜME GİDERKEN bile gt Korkunuzdan sokağa çıkamadınız Çıkabilenlerinizde ya Bankadaki paralarına yada Marketlerdeki Makarnalara koştunuz Vatan Memleket Meseleleri sizin Harcınız deil
@budha50 chp için değil. kötü haber akp için. çok alıştı adamlar kılıcdara. 8-0. siyaset tarihinde bir rekor.
@budha50 la malmısın la FETÖ yü yücelten sizlersiniz FETÖ bu kadar güçlü hale geldiyse ilk başta senin zihniyetindekiler yüzünden,PKK terör örgütü de aynı şekilde herşeye göz yuman her istediklerini yapan yine senin zihniyetindekiler di,DHKP-C terör örgü yıllardır var bu ülkede bitirilmiyor birtürlü CHP ile ne alakası var..15TEMMUZ darbe girişimi ise senin zihniyetindekilerin eseridir,hikayeden darbe girişimi film gibi senaryoydu(yerli film)CHP liler bu filmde oynamayı istemedi...o şekil darbe mi olur kim yutar bunu..
Atamın partisini kürtçü faşist bir parti yaptınız.Hayatımda Chp den başka partiye oy vermemiş bir Türk olarak söylüyorum.Türkün azınlıkta olduğu 6 okundan biri milliyetçiliği ayaklar altına alan Kürtçü partiye artık oy yok.Siyasal islamcı hırsızlara bile oy veririm size vermem oy.
@muratfitil yani Sen" Münbiç e giremezsiniz" demeyi bırak Memleket meselelri sizn harcınız deil Siz Önce CHP yi kurtarın PKK dan DHKP_C den FETÖ den
@muratfitil Adam yüz defa " ben Ataturk , cumhuriyet olmasaydı buralara gelemezdim " dedi. daha ne desin. canınız anlamak istemiyor. ben değişim istiyorum kaybeden gitsin. Peki delegenin niye sorumluluğu yok.
kılıçtaroğlundan chp ye bi hayır gelmez biran önce geç şu partinin başına sayın ince
Bu haberin neresi kötü.Sonuçta demokratik ortam.Alışmışınız Akepe deki tek adamlığa....
Fetö nün kumpasıyla koltuğa çöken Kılıçdaroğlundan CHP yi kurtaracak bir babayiğit aranıyor
Ne olacaktı? Bahçeli gibi partiyi AKP'ye mi teslim etselerdi?
tecrübesiz ve kariyeri yetersiz matematik öğretmeninden genel başkan olmaz
@sufireso ama diploması olmayan c.başkanı olabiliyor.
Bu partiyi bir an önce kurtarın şu Kılıçtaroğlu'ndan..
CHP KENDİ İÇİNDE BİR BİRİNİ YİYOR,AKP BUNDAN DOLAYI RAHAT RAHAT İSTEDİĞİNİ YAPIYOR,
ben bu filimi daha öncede seyretim baş rol aynı figüran aynı yazar aynı sen başkan olamazsın marem seni başkan yaptırmıyacaklar muarem bayatladı bu numara marem yeni filim yokmu muarem zaman değişti 2018 girdik sen hala geriden geliyorsun muarem
KENDİNİ BİLEN İNSAN İKİ SEÇİM DE BAŞARILI DEĞİLSE YENİ BİR LİDERLE KENDİNİ YENİLEMELİDİR. KILIÇTAROĞLU GELDİĞİNDEN BERİ C.H.P BİR ADIM İLERİ GİDEMEDİ DEMEKKİ LİDERLİK VASFI YOK.
bu bir oyun muharrem ince asla ve katta kemal kılıçdaroğlunun karşısına çıkmaz olayın aslı karşısına çıkarak diğer adayları saf dışı bırakma çabasındalar yoksa bu kemal kılıçdaroğlunu devirme planı değil aksine kemal kılıçdaroğlunu destekleme stratejisidir. oyuna gelmeyin
Sn Muharrem bey kurtar bizi kılıçtaroğlu dan
chp değişim için geç kaldı.2017 referandumundan hemen sonra geniş tabanlı ( her kesimden insanın katılacağı ) ön seçim yapmalıydı . genel başkan ve başkan adayı belirlenmeliydi. maalesef TC ve demokrasi kaybetti,sünni faşizm kazandı .
@buraninadami2015 ha titir oradan din duşmanı sapık tit sen nesinki seni yöneten ne olsun
beyler bu bir oyun muharrem ince asla ve katta kemal kılıçdaroğlunun karşısına çıkmaz olayın aslı karşısına çıkarak diğer adayları saf dışı bırakma çabasındalar yoksa bu kemal kılıçdaroğlunu devirme planı değil aksine kemal kılıçdaroğlunu destekleme stratejisidir. oyuna gelmeyin
gelsin tabi Muharrem bey Chpye yakışır
Bir kaset çıkmadan ayrıl bari chp den zaten pkk köpeklerinin tüm terör örgütlerinin arka bahçesi oldunuz.
muharrem ince genel başkan olsun, oyum kesin chp'ye gidecek.. artık bahçeli'ye oy yok..kemal kalırsa oyum akşener'e..
İNCE NAYLON ADAY KILIÇDAROĞLUNUN ADAMI ODA PROJE , KOCASAKALIN OYUNU BÖLECEK, ALDIKİ ÇOK ESPİRİLİ, CİDDİ DEĞİL, KARİZMA YOK, BU TÜR İNSANA GÜVENİLMEZ. CHP NİN İÇİNDEKİLERİN ALAYI BAŞARISIZ, ADAY DIŞARDAN OLMALI.
chp nin başına mühendis veya iyi bir ekonomist gelmesi lazım. az konuşacak çok iş yapacak.avukat öğretmen emlak işleri ile uğraşanları yaklaştırmasınlar.
Meherrem efendi, hani senin bu millete delikanlıca bi sözün vardı nooldu, bu beşinci seçimide kaybedersek ben bu işi bırakır gider Yalova'da Tavukculuk yaparım demiştin ya, bence bırak sen bu adaylık madaylık safsatalarınıda git sözünde dur daha iyi, Sağında FETÖ'cüler solunda HDP=PKK'lılarla yürüdüğü sürece CHP'den bi halt olmaz, git Tavukculuğunu yapta hiç olmazsa bu millet seni sözünde duran delikanlı bir siyasetci olarak ansın.
sormadan edemeyecegım . bu haberın baslıgını kıme yaptırdınız merak ettım. haber mı yapacaksınız yanlı mı yazacaksınız. haber ıle yazı yı karıstırmayın
kılıçtaroğlu zaten muhalefet yapamıyor biran evvel yerine başkası geçmeli. Chp de Atatürkçü ve Atatürk ilkelerine bağlı çizgisine geri dönmeli. Hdpkk seviciliğini bırakıp bunları savunan şahısları partiden ihraç etmelidir.
yanındayız sayın İnce
Kemal bey çok iyi bir insan ama olmazsa olmuyor. Umarım Muharrem bey aday olur ve kazanır.
bazı aklı evveller akp ile chp yi bir birbirine karıştırıyor . chp demokratik kurallarla yönetilen bir partidir . akp ise bir siyasi parti değildir bir cemaat dir . en büyük rakibi olan fetö ile bir mücadeleye girmiş ve galip gelmiştir. chp ile akp yi karşılaştırmak elma ile suntayı karşılaştırmak gibi bir şeydir.
Muharrem e Yalovada insafsızca kesilen o güzelim ağaçlar oy verir o da uzak ara seçilir . ne seçilir bilemem
inşallah seviyeli CHP"nin ağırlığına yakışan bir yarış olur.
burda Kemal Bey kötü, CHP iyi edebiyatı yapan aktroller, işinize bakın. .
CHP DE 40 ADAY OLMALI,BİRİBİRİNDEN İNCE,BİRİBİRİNDEN KALIN,BİRİBİRNDEN KOCASAKALLI,BİRİBİRİNDEN KABASAKALLI OLMALI,KİMİ KILIÇLI KİMİ OKLU,KİMİ TOKLU OLMALI,40 GÜN 40 GECE SEÇİM EDELER,AMA SEÇİMİ EDEMEDEN BİRBİRLERİNİ TEPELER,sonra soğuk suyla yuyalar parti mezarlığına gömeler
Artık M.Ince dönemi başlamalı. Değişim Şart
Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, Sayın Kılıçdaroğlu CHP nin başına geçtiğinde CHP iktidarmıydıki iktadardan mı düşürdü? %19 oyu vardı %25 çıkardı. Türkiye'de sol partiler birden oy patlaması yapıp iktidar olamaz. Kılıçdaroğlu sayesinde ilkkez CHP halk için projeler üretti. Asgari ücretin 1600tl olmasını, taşerona kadro verilmesini sağladı. Sorun sayın Kılıçdaroğlunda değil. Sorun teşkilatlarda. Teşkilatlar hiç çalışmıyor. İl ilçe teşkilat başkanları sadece partide oturuyorlar. İçinde Halk olan tek parti olan CHP'nin il ilçe teşkilatları halktan çok uzakalar...
buna parti içi demokrasi denir, milliyetçi muhafazakarlar anlamaz.
Ben delege olsam Selin BÖKE derim. Eğitimli , konusuna çok hakim ve üretken , 3 dil konuşuyor , hitabet gücü var , özgüveni yüksek.
ülkemizde demokrasi olmadığı için bu tuhaf bir haber tabi
mhp deki senaryonun aynısı hükümet destekli chp de de yaşanırsa kimse şok olmasın sayım ince adaylık için üye sayoısının yuzde 15 tarafından 1155/177= yuzde 15aday gösterildiği bir seçimde 415 oy almış yani % 36 oranında Kemal bey ise üyelerin %82 si tarafından aday gösterilmiş fakat aday olması için imza verenlerin %16 sı adaylık için imza vermesine rağmen oyunu Sayın inceye vermiştir. sayın ince benim tahminime göre en kötü seçimden 2 sırada çıkar ise ve çıkar da zaten 2014 sçimine göre 163 fazla oy alırsa genel başkan olur ve bu da AKP nin işine gelmez. bakalım mhp deki olay burda olur mu
Mikser çıktı yine piyasaya. Emine'nin önünü kesmek için de çıkmıştı. Kemalin askeri bu, M. Kemal'in değil!
demokrasi böyle olur işte.tek aday,tek adam olmaz demokraside.herkes aday olabilmeli bir partide genel başkanlığa.tebrikler...
baslıga bak kotu haber. bu baslıgı atan demokrasiden bı yaber ya da unutulmuş bı durum gıbı lanse edıyor. kımsenın babasının lalı degıldır. herkes hızmet ıcın vatan askıyla yanar ve her vatandasın başbakan ve cumhur başkanı olma sansına demoktası denır. kılıctaroglunun karsısında sanslarını denemeerı ne de demokrası denır gardassssss
hadi artık değişsin şu genel başkan iyi bir politikayla muhalefeti güçlendirin kemal kılıçdaroğlunun özünde çok iyi biri olduğuna inanıyorum ama pasif kalıyor
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