CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

Son Güncelleme 6 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 13:31 |6 saat önce

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi. Dün de Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP’li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, “22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara´da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız” dedi. DÜN KOCASAKAL DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıklamıştı. CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR? CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor. İNCE, KILIÇDAROĞLU'NA 2014'TE DE RAKİP OLMUŞTU 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı İNCE, 177 İMZA İLE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ CHP'nin 2014 yılındaki 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce 177 üye önerisi ile Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış. Muharrem İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Kullanılan oyların 26'ı da geçersiz sayılmıştı. MUHARREM İNCE KİMDİR? Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlayan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından fizik öğretmeni olarak birçok lise ve dershanelerde görev alan İnce, bir süre de müdür olarak görev yaptı. Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı da yapan Muharrem İnce, İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 2011 yılında gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP'den Yalova milletvekili olarak seçilen İnce, 24. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi de olmuştur.