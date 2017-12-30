CHP'li İnce: Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz?

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan, ancak 'Mor Beyin' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün tahliye edilen AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder'i, cezaevinde kendisinden başkasının ziyaret etmemesini eleştirdi. İnce, "Dün öğreniyorum ki hiçbir AKP'li onu ziyaret etmemiş. Niye gidip arkadaşınızı orada ziyaret etmediniz?" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan 10. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreyi CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da takip etti. Kongrenin Divan Başkanlığını CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yaptı. İl Başkanı Özcan Özel'in açılış konuşmasının ardından Muharrem İnce kürsüye geldi.

İnce, konuşmasında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan, ancak 'Mor Beyin' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün tahliye edilen AK Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder'i, cezaevinde kendisinden başkasının ziyaret etmemesini eleştirdi. İnce, şunları kaydetti: