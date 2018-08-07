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CHP'li İnce'den "Kimse partiden ayrılmasın" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce: - "Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın"

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinin iradesine ve isteğine sahip çıktıklarını belirterek kimsenin "anlık tepkilerle" partiden ve partideki görevlerinden ayrılmaması gerektiğini bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP’de olağanüstü kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

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CHP'li Muharrem İnce Twitter

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