CHP'li İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı

İrgil, Türkiye'de bir ayrışma olduğunu, CHP olarak bu ayrışmanın son bulması için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Baş öğretmen Atatürk'ten sonra bir eğitimcinin cumhurbaşkanlığına aday olması bizim için sevindiricidir." diyen İrgil, "Çünkü bu ülkedeki en önemli sorun eğitim sorunudur. Bu sorunların aşılması için öğretmen kökenli bir adayın daha iyi algılayacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra İnce, bu ülkede son 16 yılda yaşanan hoşgörüsüzlüklerin, vicdansızlıkların, hukuksuzlukların bitirilmesi için topluma derman olacaktır. İnce, son 16 yılda kaybedilen görgüyü, nezaketi tekrar bu topluma hatırlatacağına inanıyorum. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da birçok konuda inisiyatif alarak hem ittifak konusunda hem diğer partilerle uzlaşı konusunda hem de kendisine rakip olan bir ismi cumhurbaşkanı adayı göstererek diğer partilerden farkını ortaya koyduğunu belirten İrgil, "Bu yüzden 24 Haziran, yaşanan sıkıntıların son bulması için önemli bir fırsat oldu. Bu konuda rahatsız olan, toplumun kutuplaşmasını engellemek isteyen herkes sandığa gitmelidir. Bu yolda Türkiye yeni ufuklara yelken açabilir." dedi.

İrgil, bugün TBMM'de görüşmelerine devam edilecek olan yeni üniversitelerin kurulması ve bazı üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarısının sakıncalı bir tasarı olduğunu ve hükümetin bu tasarıyı çekmesini istedi.

Bu kararın seçimler sonrasına bırakılması gerektiğine işaret eden İrgil, "Bütün taleplere rağmen hükümet ısrarla üniversitelerin bölünmesinde kararlı. Bu üniversitelerin bölünmesindeki en önemli neden ise kadrolaşma." görüşünü dile getirdi.

