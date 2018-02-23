CHP’li kadınlar çocuk istismarına karşı kitap okudu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları üyeleri Konak Meydanı Kemeraltı girişinde çocuk istismarına karşı bir araya geldi. Eğitimin önemine dikkat çeken kadınlar, yere oturarak kitap okudu. CHP İzmir İl Kadın Kolları, çocuk istismarına "Dur” demek için, İzmir Konak Meydanı Kemeraltı girişinde toplandı. Çocuk istismarı konusunda eğitimin önemine dikkat çekmek için yere oturarak kitap okuyan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizler taşıdı. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı’nın düzenlediği etkinliğe kadınların yanı sıra, eski il başkanı Asuman Ali Güven, ana kademe yöneticileri, çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı. Türkiye’de eş zamanlı yapılan basın açıklamasını okuyan Balcı, “Her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Çocuk istismarı ile mücadele etmenin iki kriteri vardır; cezaları artırmak ve istismara zemin oluşturan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır. İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımızı korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Talepleri sıraladı

Anneler ve babalar olarak çocukların geleceklerinden endişe duyduklarını, bu nedenle koruyucu ortam sağlanması için taleplerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Balcı, “Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz” diyerek taleplerini sıraladı. Partili kadınlar açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri kitapları okumaya başladı.