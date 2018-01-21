CHP’li kadınlar, yeni başkanı seçmek için sandığa gitti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri, yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimde mevcut başkan Nurşen Balcı, eski başkan Özgün Utku ve Saniye Fıçı yarışıyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, seçim öncesi 3 adayla yaptığı açıklamada, İstanbul'daki '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili "Önlem alınamıyor, kolluk kuvvetlerine bildirilemiyor. Yargılanması ise önlenmeye çalışılıyor. Yazıklar olsun" dedi.

CHP İzmir Kadın Kolları'nca yeni başkanın seçilmesi için kongre düzenleniyor. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede mevcut başkan Nurşen Balcı, Özgün Utku ve Saniye Fıçı, delegelerden oy isteyecek. 326 delegenin oy kullanacağı kongre için adaylar, imza toplamadan adaylıklarını bildirdi. Kongreye CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam ve Atilla Sertel, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan ile çok sayıda partili katıldı. Mevcut başkan Nurşen Balcı 'Kadın, özgürse toplum özgürdür', Özgün Utku 'Atamızın ve Cumhuriyetin sevdalısıyız', Saniye Fıçı ise 'Kadın gülerse bir nesil güler' sloganıyla delegelerden oy istedi. Kongrede yarışan 3 aday da aynı anda kongrenin yapılacağı salona geldi. Kongre öncesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 3 adayla birlikte İstanbul'daki '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Köse, şunları söyledi: