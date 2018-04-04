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CHP'li kadınlardan Çeşme'de iki imza kampanyası birden

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Kadın Kolları tarafından, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı ve ayrıca seçimlerde parmak boyasının yeniden getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

CHP'li kadınlardan Çeşme'de iki imza kampanyası birden

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Kadın Kolları tarafından, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı ve ayrıca seçimlerde parmak boyasının yeniden getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
Çeşme Çarşısı'ndaki 6 yıl önce belediye tarafından kültür merkezine dönüştürülen tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nin önünde düzenlenen, yarın akşam sona erecek imza kampanyasına yoğun ilgi oldu. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ve CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran da imza kampanyasına katıldı. CHP Çeşme İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere ve yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlara şeker fabrikalarının özelleştirilmesine neden karşı çıktıklarını ve seçimlerde parmak boyasının yeniden getirilmesi ile ilgili CHP milletvekillerince verilen yasa tasarısının yasalaşmasının önemini anlattı.
Kampanyayla ilgili konuşan CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, "Cumhuriyet devrimlerinin bütün kazanımlarını babasının malı gibi satan ve yiyen bu iktidarın, şeker fabrikalarını satmak istemesi çok manidardır. Güneydoğu'da ve Suriye'de yapılan operasyonun hemen akabinde bu kararın alınması, 'acaba, Türkiye halkının sağlığı hiçe sayılarak bir Amerikan şirketinin çıkarları mı korunuyor' sorusunu akla getiriyor. Biz de diyoruz ki; 'Şeker fabrikaları vatandır, satılamaz.' Bu konuyla ilgili İlçe Kadın Kollarımız bir kampanya başlattı. Çeşme halkı da çok büyük bir katılımla imza kampanyasını destekledi. Ayrıca CHP milletvekillerinin Meclis'e verdiği, seçimlerde parmak boyasının yeniden getirilmesi ile ilgili yasa tasarısını desteklemek amacıyla da imza kampanyası başlatıldı. Referandumda ve daha önceki seçimlerde hile yapıldığını biliyoruz. Parmak boyasının getirilmesi ile hilelere kısmen de olsa engel olunabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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CHP'li kadınlardan Çeşme'de iki imza kampanyası birdenCHP'li kadınlardan Çeşme'de iki imza kampanyası birdenCHP'li kadınlardan Çeşme'de iki imza kampanyası birdenCHP'li kadınlardan Çeşme'de iki imza kampanyası birden

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