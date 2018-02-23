CHP’li kadınlardan ‘çocuk istismarı’ tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Kadın Kolları, ‘çocuk istismarına’ tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

Tahıl Pazarı mevkisinde etkinlikte açıklamalarda bulunan CHP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, son dönemde çocuk istismarına yönelik haberlerin arttığını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Çocuk istismarı ile mücadele konusunda iktidarın cezaları artırmak ve istismara sebep olan kurumları ortadan kaldırması gerektiğini belirten Nilgün Yılmaz, “İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur, istismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.

Yılmaz, talepleri şöyle sıraladı:

“Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarını öven ‘6 yaşında çocukla evlenilebilir’ gibi bir zihniyeti, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz. Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”