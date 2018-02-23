CHP’li kadınlardan çocuk istismarını protesto etti

Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi kadınlar, çocuklara yönelik istismar olaylarını protesto etti. Kent meydanında bir araya gelen CHP’li kadınlar yaptıkları basın açıklamasının ardından kitap okuyarak tepkilerini ifade ettiler.

CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyandıklarını söyledi.

“Çocuk istismarı” ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri olduğunu dile getiren Eke, bunların cezaları artırmak ve istismara zemin hazırlayan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı olmadığını ve istismarın insanlık suçu olduğunu vurgulayan Eke, “Çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.

Çocuk istismarı ile ilgili kanunların mahkemelerin iyi hal indirimi yada ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunan Eke, “Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarını öven “6 yaşında çocukla evlenilebilir” gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz. Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve parti yöneticileri de hazır bulundu.